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İşsizlik yüzde 13'e, işsizler 4.2 milyon kişiye yükseldi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde işsizlik, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9.6 düzeyinden, yüzde 13'e yükseldi.

İşsizlik yüzde 13'e, işsizler 4.2 milyon kişiye yükseldi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9.6 düzeyinden, yüzde 13'e yükseldi. İşsizlik oranı Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyindeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı.
TUİK verilerine göre;
“Nisan döneminde; tarım dışı işsizlik 3.6 puanlık artış ile yüzde 15’e yükseldi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 6.3 puanlık artış ile yüzde 23.2’ye, 15-64 yaş grubunda 3.5 puanlık artış ile yüzde 13.3 oldu.
“İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişiye, istihdam 1.9 puanlık azalış ile yüzde 46’ya geriledi.
“Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azalırken, istihdam edilenlerin yüzde 17.6'sı tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.7'si inşaat, yüzde 56.9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.
“Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.7 puan, inşaat sektörünün payı 1.7 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2.1 puan ve sanayi sektörünün payı 0.2 puan arttı.
“İşgücü 2019 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı ise 0.1 puan düşüşle yüzde 52.9 oldu.
“Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puanlık azalış ile yüzde 71.8’e gerilerken, kadınlarda 0.5 puan artışla yüzde 34.5’e yükseldi.
“Nisan 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artarak yüzde 34.2’ye, tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanlar aynı döneme göre 0.7 puan artarak yüzde 23.1’e yükseldi.
“Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 74 bin kişi artarak 28 milyon 40 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.2 puan düşüşle yüzde 45.8’e geriledi.
“Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 7 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olurken, işsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 13.8’e çıktı.
“Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.2 puan azalarak yüzde 53.1’e geriledi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 84 bin, inşaat sektöründe 32 bin ve hizmet sektöründe 37 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 71 bin kişi arttı.” (Tablo&Grafik)

İşsizlik yüzde 13'e, işsizler 4.2 milyon kişiye yükseldi (2)İşsizlik yüzde 13'e, işsizler 4.2 milyon kişiye yükseldi (2)

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