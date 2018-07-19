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"ISTAC-İSTA İstanbul’un uluslararası tahkim merkezi olmasına katkı sağlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof.

Elif Varan / İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC ve İstanbul Tahkim Derneği'nin (İSTA) "ortak çaba ve girişimleri"nin, İstanbul’un "uluslararası tahkim merkezi olmasına katkı" sağlayacağını vurguladı.
ISTAC ile İSTA arasında işbirliği protokolünün imza töreninde konuşan İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün, "40 senedir kamu ve özel sektörün mutabık olduğu tek proje ISTAC’tır" derken, Prof. Dr. Ziya Akıncı da, "Bu ortak çabalar ve girişimler İstanbul’un uluslararası tahkim merkezi olmasına katkı sağlayacak" mesajını verdi.
Prof. Dr. Akıncı, Türkiye’de tahkimin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından kurumlar arası işbirliğine büyük değer verdiklerini belirtti ve şöyle devam etti:
"Dernek olarak ISTA’nın bizi paydaş olarak görmesini önemsiyoruz. İsviçre örneğinde olduğu gibi, sivil toplum kuruluşu olarak ISTA’nın bu alanda ülkemizde önemli rol üstlendiğine inanıyoruz.
"İşbirliği zemininde birlikte üreteceğimiz projelerin, ülkemizde tahkimin gelişmesine önemli katkıları olacağı açıktır.
"Bu çalışmalarımızın da sağlayacağı destekle İstanbul uluslararası bir tahkim merkezi olduğunda, bunun değeri parayla ifade edilemeyecek boyutta olacaktır.
"Türkiye dendiğinde bir tahkim merkezi ve adalet dağıtılan bir yer hatırlanıyorsa bundan daha önemli bir değer olamaz."
Mehmet Gün de, İsviçre, ABD ve İsveç gibi ülkelerde ihtisas derneklerinin verdikleri desteğin, tahkimin kurumsallaşmasında kilit rol oynadığını vurguladı ve, iki kurum arasındaki işbirliğinin yaratacağı fırsatları şöyle değerlendirdi:
"Bu dönemde İSTA da Türkiye’de tahkim dünyasını bir araya getiren bir platform olarak, ihtisas alanına ilişkin kalifikasyon kriterlerinin altyapısını oluşturdu.
"Türkiye’den pek çok uyuşmazlık için başka uluslararası tahkim merkezlerinde çözüm aranıyor.
"Bunların Türkiye’ye gelmesi herkese faydalı olacak; bunu yapabilmek için de birlikte çalışmamız lazım.
"Bunun için en önemli basamak ISTAC ile hayata geçti. Şimdi bu işbirliği ile İstanbul’un tahkim yeri olarak gelişmesi için bir araya geliyoruz.
"Derneğimizin ilk önemli faaliyeti olarak imzaladığımız bu protokol, Türkiye’nin tahkim alanındaki hedeflerini gerçekleştirme yolunda iki kurumun işbirliğini kurumsallaştırıyor."
ISTAC ve İSTA arasındaki protokol; Türkiye’de tahkimin geliştirilmesi amacıyla hakemlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, hakemlik etiğinin yerleştirilmesi, üyelik ve bağlantı ağlarının genişletilmesi ve tahkim davalarında hakem atamaları gibi birçok alanda işbirliği esaslarını içeriyor.
Her iki kurum, ISTAC’ın uluslararası kabul gören bir tahkim merkezi ve İstanbul'un da tercih edilen bir tahkim yeri olarak tanıtılması, Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da tahkim uzmanlığının geliştirilmesi hedefiyle ortak projeler uygulamayı planlıyor. (Fotoğraflı)

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