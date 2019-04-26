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ISTAC/Akıncı: Türkiye’nin tahkim merkezi için yola devam

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) yönetimi 8.

ISTAC/Akıncı: Türkiye’nin tahkim merkezi için yola devam

İstanbul, 26 Nisan (DHA) - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) yönetimi 8. Genel Kurul Toplantısı ile güven tazeledi.
Genel Kurul'da 2018 yılı faaliyetlerini değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC’ın çıtayı adım adım yukarı taşıdığını ve yeni dönemde daha aktif, daha etkin bir merkez haline gelmeyi hedeflediklerini vurguladı ve ekledi:
"Türkiye’nin tahkim merkezi için Genel Kurulumuzdan aldığımız güvenle, yola daha güçlü devam ediyoruz."
ISTAC’ın ilk yönetim kurulu, dört yıllık görev süresini bugünkü Genel Kurul Toplantısı ile tamamlamış oldu. Divan Heyeti Başkanlığı’nı M. Arif Parmaksız’ın yaptığı Genel Kurul’da, ISTAC yönetimi için oy kullanıldı.
Genel Kurul’da gerçekleşen seçim sonucu; Prof. Dr. Ziya Akıncı (Başkan), Müjdat Keçeci, Hakan Öztatar, Mehmet Fatih Bilici, Av. Bülent Şarlan yeni Yönetim Kurulu’nu oluşturdu. İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu, iki isim değişikliğiyle ikinci 4 yıllık dönemde de göreve devam edecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni (TİM) temsilen, ilk dönem yönetim kurulunda Başkan Vekili olarak görev yapan Mustafa Çıkrıkçıoğlu ISTAC’a veda ederken, üyelik koltuğunu TİM temsilcisi Mehmet Fatih Bilici’ye devretmiş oldu.
Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen ISTAC yönetiminde 4 yıl görev yapan Av. Rifat Bacanlı da, yönetim kurulu üyeliğini meslektaşı Av. Bülent Şarla’ya devretti. Bacanlı’nın ISTAC Genel Kurul üyeliği ise devam ediyor.
Seçimin ardından, İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Genel Kurul delegelerine kuruma verdikleri destek ve yönetim kuruluna gösterdikleri güven için teşekkür etti. Akıncı, 4 yıllık ilk faaliyet döneminde görev alan ISTAC Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür plaketi sundu. (Fotoğraflı)

ISTAC/Akıncı: Türkiye’nin tahkim merkezi için yola devam

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