FİNANS

İstanbul 2018'de de ekonominin lokomotifi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "2018'in ocak-kasım döneminde her 100 dolarlık ihracatın 51 doları İstanbul'da yapıldı" - "Rakamlar da gösteriyor ki, İstanbul’un 'taşı toprağı altın' olmaya devam ediyor. Bu imaj, geçmişin belleklerimize kazıdığı bir söz değil, rakamların zihnimize kazığı bir gerçeklik" - "Her 100 kurumlar vergisi mükellefinden 37’si İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Avrupa’da en çok turist çeken 3’üncü, dünyada ise 9’uncu şehir İstanbul"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2018'in ocak-kasım döneminde her 100 dolarlık ihracatın 51 dolarının İstanbul'da yapıldığını belirterek, "Rakamlar da gösteriyor ki, İstanbul’un 'taşı toprağı altın' olmaya devam ediyor. Bu imaj, geçmişin belleklerimize kazıdığı bir söz değil, rakamların zihnimize kazığı bir gerçeklik." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, her 100 kurumlar vergisi mükellefinden 37'sinin İstanbul’da faaliyet gösterdiğini, Avrupa’da en çok turist çeken 3'üncü, dünyada ise 9'uncu şehrin İstanbul olduğunu kaydetti.

Rakamların dilinin "Ekonominin kalbi İstanbul'da atıyor" dediğini aktaran Avdagiç, "Türkiye nüfusunun yüzde 18’inin yaşadığı İstanbul, 2018 yılında da ekonomimizin lokomotifi oldu. Bu şu anlama geliyor; İstanbul’da işler yolunda gidiyorsa, Türkiye ekonomisi de gelişip büyümeye devam ediyor demektir. İstanbul’da ekonomi sinyal veriyorsa, bu Türkiye için de önemli bir sinyaldir." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstanbul, ihracatta da rekora doymadı"

İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul’un ekonomik liderliğini gösteren rakamlara ilişkin şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul, 2018’in ilk 11 ayında 198 ülkeden 12,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu da Türkiye'ye aynı dönemde gelen 37,5 milyon yabancı ziyaretçinin yaklaşık yüzde 33'ü demek. Türkiye'nin ekonomi, finans ve kültür merkezi İstanbul, ihracatta da rekora doymadı. İstanbul'un firmaları ilk 11 ayda 78,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. 154 milyar dolarlık Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 51’ini tek başına İstanbul iş dünyası gerçekleştirdi. Yani 2018'in yıl Ocak-Kasım döneminde her 100 dolarlık ihracatın 51 doları İstanbul’da yapıldı. İstanbul havalimanları, Ocak-Kasım 2018 döneminde 94 milyon yolcu ağırladı. Aynı dönemde İstanbul'daki havalimanlarından, iç ve dış hatlarda 641 bin sefer gerçekleştirildi."

- Konut satışının yüzde 17’si, mevduatın yüzde 43'ü İstanbul'da

Şekib Avdagiç, Türkiye’de 2018'in ilk 11 ayında 1,2 milyon konut satıldığını belirterek, Türkiye’de satılan konutların yüzde 17'si olan 207 bin konutun İstanbul'da alıcı bulduğunu bildirdi.

İstanbul'daki bankalarda 2018'in eylül ayı itibarıyla toplam 924 milyar TL mevduat bulunduğunu kaydeden Avdagiç, aynı dönemde 81 ildeki mevduat toplamının 2,1 trilyon TL olduğu düşünüldüğünde İstanbul'un payının yüzde 43'ü aştığını ve İstanbul'un tek başına Türkiye’deki toplam mevduatın yarısını oluşturduğunu bildirdi.

Avdagiç, "İstanbul'da Kasım 2018 itibarıyla 503 bin faal gelir vergisi mükellefi var. Bu rakam Türkiye genelinde 2 milyon. İstanbul'un payı yüzde 25'in üzerinde. Kurumlar vergisi mükellef sayısında İstanbul'un payı ise yüzde 37 civarında. Bu rakamlar 12 aya tamamlandığında İstanbul, Türkiye için rekor üzerine rekor kırmış olacak” diyen Avdagiç, “İstanbul iş dünyası yaz kış demeden, iyi gün kötü gün demeden Türkiye için, Türk milleti için üretmeye devam ediyor. İstanbullular ve iş dünyası, 2018’te ortaya koyduğu performansla, 2019 için güçlü ve büyük bir ekonomik performans daha gerçekleştireceğinin işaretini veriyor. Türkiye ekonomisinin 2019 umudunun işaret fişeği, İstanbul’dur." ifadelerini kullandı.

- 10 şirketten 4’ü İstanbul’da kuruldu

Bugün itibariyle İTO'ya bağlı 432 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Avdagiç, "Geçtiğimiz yıl 55 bin firma İTO'ya kuruluş kaydını yaptırdı. Türkiye’deki her 10 şirketten 4’ü İstanbul’da kuruldu. İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın 10 ayında 97 milyonu aşkın araç geçerek Avrupa ve Asya arasında yolculuk yaptı. Ekim 2018 itibarıyla Türkiye'de bulunan 12,3 milyon adet otomobilin 2,8 milyonu İstanbul'da bulunuyor. Bu da her 100 otomobilden 23’ünün İstanbul’da bulunduğu anlamına geliyor." bilgilerini paylaştı. Avdagiç, "Sadece atasözlerimiz değil rakamlar da gösteriyor ki, İstanbul’un ‘taşı toprağı altın’ olmaya devam ediyor. Bu imaj, geçmişin belleklerimize kazıdığı bir söz değil, rakamların zihnimize kazığı bir gerçeklik. Dolayısıyla biz büyük bir gururla söylemeye devam ediyoruz: İstanbul, Türkiye ekonomisini sırtlayan şehirdir, ana rotasını çizen şehirdir." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul’un ticaret, medya, finans, moda, sanat, teknoloji, araştırma, eğlence ve eğitimde sadece Türkiye’nin diğer illerine değil, dünyanın diğer megapollerine de ilham veren bir kent olduğunu kaydetti.

İstanbul'un yüksek eğitimli iş gücü, dünya çapındaki üniversiteleri, kozmopolit kültürü ve kurumları ile başta Avrupalı olmak üzere dünya yatırımcılarını kendine çektiğini belirten Avdagiç, İstanbul'un küresel yatırımcılara büyük bir güven verdiğini, 8 bin 500 yıllık geçmişiyle mega kentin Türkiye ekonomisinin kaptan köşkü olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

İstanbul iş dünyasının Türkiye’deki milli gelirin yüzde 27’sini tek başına sağladığının altını çizen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki 77 vakıf yüksek öğretim kurumunun 48’i İstanbul’da. Bu şehirde yaşayan her 5 kişiden biri öğrenci. Avrupa’da Londra ve Paris’ten sonra en çok turist çeken 3’üncü, dünyada ise 9’uncu şehir. 66 bin şirket küresel iş yapıyor. İstanbul, 28 Avrupa Birliği ülkesinin 20’sinden fazla nüfusa sahip. İstanbul Ticaret Odası olarak, tam 432 bin aktif üyeye sahibiz.

Bu üye işletmelerimiz, Türkiye’deki şirketlerin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Yine İTO üyesi firmalar, Türkiye'nin milli gelirinin yaklaşık yüzde 27’sini, dış ticaretinin yüzde 55’ini gerçekleştiriyor. İstanbul, yaşamak için de ziyaret etmek için de çok özel bir metropol. İşbirliğine ve rekabete açık ortamı, girişimcilik azmi, şöhretli dinamizmi İstanbul'u güçlendiriyor. İTO olarak 2019'u 'Ekonomiye Global Nefes: İhracat Yılı' olarak ilan ettik. Böylesine büyük bir şehrin iş dünyasını temsil eden İTO olarak, şehrimizin her alanda dünya sıralamasında daha da üst sıralarda yer alması için büyük projelerin ve kalıcı çalışmaların içinde olacağız."

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