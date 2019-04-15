FİNANS

İstanbul Akvaryum'a uluslararası kalite ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

İstanbul Akvaryum Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu: - "İstanbul Akvaryum teknolojik alt yapısı ve kalite anlayışı sayesinde kazandığı bu ödülle İstanbul'u marka şehir haline dönüştürme hedefine ve ülke turizmine sağladığı katkıyı bir kez daha göstermiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Akvaryum'a, Business Initiative Directions (BID) tarafından altın kategoride "Uluslararası Kalite Ödülü” verildi.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olarak 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, BID tarafından sektöründe lider kurum ve kuruluşlara verilen ve dünyanın en prestijli kalite ödülleri arasında yer alan Uluslararası Kalite Ödülü'nü altın kategorisinde almaya hak kazandı.

Ödül, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen törende İstanbul Akvaryum Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, İcra Kurulu Üyeleri Dilek Çapanoğlu ve Sami Milli'ye takdim edildi.

İstanbul Akvaryum Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbul Akvaryum'un uluslararası alanda taktir görmesinden büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Nuhoğlu, "İstanbul Akvaryum teknolojik altyapısı ve kalite anlayışı sayesinde kazandığı bu ödül ile İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefine ve ülke turizmine sağladığı katkıyı bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

- "Yılda 1,5 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz"

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen konferansta konuşan İstanbul Akvaryum İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu ise, İstanbul gibi metropol bir şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olan tesisin, Türkiye'yi uluslararası kalite standartlarında yurt dışında da başarıyla temsil etmesinden büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

İstanbul Akvaryum'un yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığını aktaran Çapanoğlu, diğer akvaryumlar ile kıyaslandıklarında standartlarının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Çapanoğlu, "Burada her şey canlıların doğada yaşadıkları habitatın birebir aynısı şeklinde. Dünyanın en prestijli ödülü olarak kabul edilen ve sektöründe lider markalara verilen Uluslararası Kalite Ödülü'nü ülkemize getirerek İstanbul Akvaryum'un başarısını taçlandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

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