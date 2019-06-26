"İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kids Fashion Fuar Direktörü Hatice Dinçer, "Türkiye, bebek çocuk sektöründe hem çok önemli bir alıcı hem de çok önemli bir üretici. Son verilere göre 212 ülkeye yapılan 17,6 milyar dolarlık toplam hazır giyim ihracatı içinde, konfeksiyon bebek giyimi ve eşyası yüzde 1,6 paya sahip. 2019 yılı ilk yarısına baktığımızda sektörün ihracatında yüzde 25'in üzerinde artış yaşandı." dedi. Dünyada ve Türkiye pazarında sektörün öncülerini bir araya getiren "37. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı-İstanbul Kids Fashion", İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün başladı. AA muhabirine bilgi veren İstanbul Kids Fashion Fuar Direktörü Hatice Dinçer, yılda iki kez düzenledikleri fuarın, sektörün ihracat potansiyeline ivme kattığını söyledi. Fuarın ilk gününde ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Cezayir, Tunus, Irak, Filistin, Mısır ve Lübnan'dan ziyaretçilerin geldiğini bildiren Dinçer, fuar kapsamında önemli ticari anlaşmalar, iş birliklerinin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini bildirdi.

Dinçer, Ülke Ticaret Odalarıyla iş birliği yaparak düzenledikleri Satın Alıcı Konuk Programı'nda, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Rusya, Ukrayna, Moldova, Belarus, Yunanistan, Kırgızistan ve Gürcistan'dan toplamda 37 firma bulunduğunu dile getirdi. Fuar süresince 80 ülkeden 5 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi İstanbul Kids Fashion'da ağırlayarak, Türkiye'nin ihracatının artmasına önemli katkı sağlayacaklarını belirten Dinçer, sektörün ihracat çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Türkiye, bebek çocuk sektöründe hem çok önemli bir alıcı hem de çok önemli bir üretici. Ağırlıklı olarak çocuk giyimi üzerine yoğunlaşan ve hem ihracat hem de iç pazarda faaliyet gösteren yaklaşık 300'den fazla yerli firma bulunuyor. Pazarda ekolojik ve organik tekstillere olan ilginin artması, dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden biri olan Türkiye'nin, bebek çocuk hazır giyim sektöründe avantajlı konumda olmasını sağlıyor. Türkiye, dünyanın en fazla bebek giysisi ve aksesuarı ihraç eden ülkeleri arasında 10'uncu sırada yer alıyor ve en son verilere göre 212 ülkeye yapılan 17,6 milyar dolarlık toplam hazır giyim ihracatı içinde, konfeksiyon bebek giyimi ve eşyası yüzde 1,6 paya sahip. 2019 yılı ilk yarısına baktığımızda sektörün ihracatında yüzde 25'in üzerinde artış yaşandı."

Dinçer, sektör ihracatında öne çıkan ürünler hakkında da bilgi verdi. İlk sırada kadın/kız çocuklar için dokuma takım elbise, ceket ve benzeri giyim ürünlerin bulunduğunu dile getiren Dinçer, bu ürün grubunu tişört, atlet ve benzeri giyim ürünlerinin takip ettiğini bildirdi. Dinçer, ihracatta öne çıkan pazarlara ilişkin, "Dünya genelinde en büyük pazarlar Çin, Hindistan ve Singapur. Bizim odağımızda ise Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Orta-Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa ülkeleri bulunuyor." ifadelerini kullandı. Fuarın ihracata katkılarına değinen Dinçer, birebir ne kadar iş hacmi oluştuğunu tahmin etmek zor olsa da, tek başına yılda 15 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşan katılımcı firmalar bulunduğunu aktardı. - "Mahalle arasındaki bebek mağazaları birer birer kapanıyor" Hatice Dinçer, küçük kentlerde ve büyük metropollerde mahalle arasındaki bebek mağazalarının birer birer kapandığını, sektörde zincir mağazaların daha çok yaygınlaştığını söyledi.

Küçük markaların sektörden silindiğine işaret eden Dinçer, "Büyük marka zincirlerinin mağaza sayılarını artırmaya başladıkları zamandan bu yana mahalle aralarında bebek ve çocuk ürünü satan mağazaların teker teker kapandığını görüyoruz. Erzurum, Mersin, Adana gibi Anadolu şehirlerinde de mağaza kapanmaları daha fazla gözlemleniyor. Aslında İstanbul'da da benzer bir durum söz konusu." değerlendirmesinde bulundu. Dinçer, bebek çocuk sektöründe en hızlı büyüyen sektörlerin ise bebek çocuk giyimi, bebek beslenme ve bebek bakım kategorileri olduğunu anlattı. Uyku setleri, yatak örtüleri ve nevresim takımlarını kapsayan ev tekstili ürünlerinde de bebek ve çocuk piyasasında ciddi bir pazar büyümesi gözlemlediklerine dikkati çeken Dinçer, "Ev tekstil konusunda niş, organik veya bambu gibi farklı tarzda ürünlerin üretimini yapabilen Türkiye, bu konuda dünyadaki önemli bir talebi de karşılamaktadır." diye konuştu. - "Türkiye, çocuk abiye giyiminde önemli tedarikçiler arasına girdi" Dinçer, Türkiye'nin, Ortadoğu pazarının talebiyle çocuk abiye giyiminde önemli tedarikçiler arasına girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Batı'da bir yandan cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak ve bir giysiyi birden fazla çocuğun giymesini mümkün kılacak unisex giyim trendi yükselirken, başka coğrafyalarda da abiye giyime ilgi artıyor. Türkiye, günlük ve klasik çocuk abiyesinde İtalya'dan sonra dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Firmaların abiye ürünleri ihraç ettiği ülkeler arasında Tunus, Fas, Cezayir, Mısır, Libya, İran ve Körfez ülkeleri gibi Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan ülkeler ön plana çıkıyor. Suriyeli üreticilerin Türkiye'de üretim yapmaya başlaması ve bu üreticilerin Arap ülkelerinden gelen müşterileri ve onların abiye kıyafet talepleri de bu trendin yükselişinin bir başka nedeni." - Fuardan Verilen bilgiye göre, 0-16 yaş arası grubu sonbahar-kış sezonu çocuk hazır giyim, aksesuar, ev tekstili ve mobilya tasarımlarının sergilendiği fuar, 29 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. 4 günde 80 ülkeden 5 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesinin beklendiği fuarda 200 marka yerini alırken, fuarda 2019-2020 sonbahar-kış sezonuna yönelik bebek çocuk giyim, abiye, pijama, iç çamaşırı, çorap, aksesuar, ev tekstili, mobilya gibi tüm alt sektörlerden geniş yelpazede ürünler sergileniyor.