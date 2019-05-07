FİNANS

İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Vekili Karacabey, Tugay Erdem'i makamında ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, filmi Moskova'da gösterime giren Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi Tugay Erdem'i makamında ağırladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, filmi Moskova'da gösterime giren Tugay Erdem'i makamında ağırladı.

İstanbul Arel Üniversitesi açıklamasına göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, "Eye Shot" adlı deneysel kısa filmi Moskova'da "III. Bad Video Art Festivali"nde özel gösterim planına alınan İstanbul Arel Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi Tugay Erdem’i makamında ağırladı.

Ziyarette İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Ganiz ve Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Dilge Kodak ve Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Can Burak Nalbantoğlu da hazır bulundu.

- "Herkesin duyması gereken bir başarı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karacabey, Tugay Erdem’in önemli işlere imza attığını belirterek, "Bu tür işler ve başarılar herkesçe duyulmalı. Yalnızca iletişim fakültesi öğrencileri değil diğer bölümler de birbirinin nasıl başarılar yakaladığını görmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem'i tebrik eden Karacabey, başarılarının devamını diledi.

Tugay Erdem de daha önce İtalya ve Rusya'da da gösterime giren filmler hazırladığını belirterek, "Ülkemizde de gösterimler oldu. Senaryo alanında da projelerim oldu. Çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni projeler için çalışmalarını sürdüren Tugay Erdem, daha önce Türkiye'de iki farklı filmiyle festivallerde yer almıştı. Tugay Erdem, "Sen ve Vs." adlı deneysel filmiyle 3. Marmaris Kısa Film Festivali'nde, "Savaşta Bir Dakika" filmi ile de 4. Marmaris Kısa Film Festivali'nde beğeni toplamıştı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Garanti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destekGaranti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destek
'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür''Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arel Üniversitesi Tugay Erdem

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

Dedesinden kalma tarifle başladı

Dedesinden kalma tarifle başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garanti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destek

Garanti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destek

'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

Dünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçek

Dünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçek

Ekonomist Onur Doğan'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

Ekonomist Onur Doğan'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir

IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.