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İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 13:21 | Son Güncelleme

İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi azaldı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından Kurban Bayramı tatilini de içine alan 10-18 Ağustos tarihlerinde İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminin 505 bin 620 megavatsaat olduğu bildirildi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, bayram tatilini iki hafta sonu ile birleştirerek şehirden ayrılan İstanbulluların kentteki elektrik tüketimini düşürdüğü kaydedildi.

BEDAŞ uzmanlarının elektrik tüketimi verilerine ilişkin tespitlerine yer verilen açıklamada, "10-18 Ağustos'ta Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini uzatarak şehir dışına çıkanlar olmasaydı, İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi yaklaşık 693 bin megavatsaat olurdu. Ancak bayram tatilinin etkisiyle bu tarihler arasında elektrik tüketimi yüzde 27'lik bir düşüşle 505 bin 620 megavatsaat olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sadece Arefe ve Kurban Bayramı tarihlerindeki elektrik tüketimi incelendiğinde ise söz konusu 5 gün içinde en düşük tüketimin 49 bin 917 megavatsaat ile bayramın birinci günü, en yüksek tüketim ise 60 bin 370 megavatsaat ile Arefe günü gerçekleştiği kaydedildi.

Sanayi abonelerinin yoğun olduğu Hadımköy ve Beylikdüzü'nde ise rekor oranda düşüşler gözlendiği bildirilen açıklamada, "BEDAŞ’ın çalışmasına göre dört günlük bayram tatili boyunca yani 11-14 Ağustos günleri arasında oransal olarak elektrik tüketiminin en çok düştüğü bölge yüzde 75 gibi yüksek bir oranla Hadımköy oldu. Miktar açısından bakıldığında ise söz konusu dört gün boyunca toplam 9 bin 340 megavatsaatlik gerileme ile Beylikdüzü öne çıktı. Beylikdüzü’nde düşüş yüzde 44’ü buldu. Rekor düşüşlerin yaşandığı her iki bölgede de sanayi abonelerinin yoğun olması bu gerilemenin en büyük sebebi olarak gösterildi." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
BEDAŞ elektrik tüketimi kurban bayramı

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