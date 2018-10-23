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İstanbul, Aydın ve Rize ticaret borsalarından ortak tanıtım

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası, 24-28 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda ortak stant açarak yöresel ürünlerini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası, Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) bu yıl da birlikte katılıyor.

İstanbul Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya Ticaret Borsası'nın organizasyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Antalya'da gerçekleştirilecek 9. Yöresel Ürünler Fuarı, 24-28 Ekim'de düzenlenecek.

Coğrafi işaretli ürünleri tanımak, tanıtmak ve farkındalık yaratmak adına büyük önem taşıyan fuarda, İstanbul, Aydın ve Rize ticaret borsalarınca oluşturulacak ortak stantta yöresel ürünler sergilenecek.

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- "Ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çözümü, Anadolu topraklarında yatıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, dünyada çok az coğrafyaya nasip bir ürün çeşitliliğine sahip olduklarını belirterek, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çözümünün Anadolu topraklarında yattığını bildirdi.

Bu ürünlerin değerinin bilinmemesi halinde dış pazarlara hiç anlatılamayacağını aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu sebepten ötürü YÖREX'in, Türkiye'nin yeni vitrini olarak görülmesi gerekiyor. Fuarın etkisiyle kısa sürede 400'e yaklaşan coğrafi işaretli ürün sayımızı memnuniyetle karşılasam da gerçek potansiyelin çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz.
Bir yandan bu sayıyı artırmak için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan da AB'de tescil edilmiş ürünlerimizi çoğaltmalıyız. Etkin bir pazarlama ile ürünlerimizi yurt dışında da talep edilir hale getirmeliyiz. İthal eden değil, markalaşmış katma değerli ürünlerini ihraç eden bir ülke konumuna geldiğimiz zaman bu fuarda emeği geçen herkes, dalga dalga yayılan bir başarı öyküsünün mimarı olacaktır."

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da coğrafi işaretin önemine işaret ederek, "Yöresel zenginliklerimizi hem ülke genelinde hem de AB nezdinde koruma altına almak amacıyla Aydın kestanesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil aldık ve Avrupa Komisyonu'na başvurduk. Yöremize özel, ayırt edici özelliğe sahip diğer ürünlerimiz için de çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çondur, fuarda, Aydın kestanesinden üretilmiş kestane şekeri ve kestane unu ile Aydın inciri, Aydın zeytinyağı, Memecik zeytini, Yamalak Sarısı (Kabası), Aydın çam fıstığı gibi ürünleri sergileyeceklerini bildirdi.

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- "Coğrafi işaretler üreticiye ve şehrin ekonomisine katkı sağlıyor"

Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ise coğrafi işaretlerin, ürüne pazarlama gücü kattığını ve gerçek üreticileri koruyarak bulunduğu ilin kalkınmasına ve ülke ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

Coğrafi işaretlerin, yerel özelliklerden ötürü belli bir üne kavuşmuş ürünlerin ve bu ürünleri üreten üreticinin korunmasını sağladığını aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek önemli ürünler mevcuttur. Coğrafi işaret alınmış ürün, hem ülke ekonomisinin hem de turizmin gelişmesini sağlar. Sadece o bölgede üretilen coğrafi işareti alınmış ürünü yerinde görüp almak isteyen tüketiciler bölgeyi ziyaret edip ekonominin canlanmasını sağlayacaktır. Böyle önemli organizasyonlarla coğrafi işaretin önemi anlatılıp birçok ürüne coğrafi işaret kazandırmamız gerekiyor. Biz de Rize çayı ve Rize kavurmasında coğrafi işaret alabilmek için çalışmalar başlattık. En kısa zamanda bu ürünler için coğrafi işaret almayı planlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Borsası yöresel ürünler fuarı YÖREX

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