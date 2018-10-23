İstanbul, Aydın ve Rize ticaret borsalarından ortak tanıtım

"Bu sebepten ötürü YÖREX'in, Türkiye'nin yeni vitrini olarak görülmesi gerekiyor. Fuarın etkisiyle kısa sürede 400'e yaklaşan coğrafi işaretli ürün sayımızı memnuniyetle karşılasam da gerçek potansiyelin çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bir yandan bu sayıyı artırmak için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan da AB'de tescil edilmiş ürünlerimizi çoğaltmalıyız. Etkin bir pazarlama ile ürünlerimizi yurt dışında da talep edilir hale getirmeliyiz. İthal eden değil, markalaşmış katma değerli ürünlerini ihraç eden bir ülke konumuna geldiğimiz zaman bu fuarda emeği geçen herkes, dalga dalga yayılan bir başarı öyküsünün mimarı olacaktır."

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da coğrafi işaretin önemine işaret ederek, "Yöresel zenginliklerimizi hem ülke genelinde hem de AB nezdinde koruma altına almak amacıyla Aydın kestanesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil aldık ve Avrupa Komisyonu'na başvurduk. Yöremize özel, ayırt edici özelliğe sahip diğer ürünlerimiz için de çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.