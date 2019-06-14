İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı. Biz İzmir'de bunu kaçırdık." dedi.

Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Pakdemirli, bakanlığa geldikten itibaren sürekli sahada olduğunu kaydederek, bürokratlara, vatandaşa "hayır" demeyi yasakladığını söyledi.

Bakanlığa son aylarda bir dinamizm getirdiklerini dile getiren Pakdemirli, başkanlık sisteminin de getirdiği ekstra şeylerin bulunduğunu, yeni sistemle birlikte vatandaşlara daha iyi hizmet etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Pakdemirli, devlet üretme çiftliklerine özel sektörden getirdikleri bir müdüre ile zararın önüne geçtiklerini belirterek, 85 milyon lira zarar eden çiftliklerin bu yıl 150 milyon lira kar elde edeceğini bildirdi.

Türkiye'nin başarılı olmasını istemeyen iç ve dış mihrakların olduğunu aktaran Pakdemirli, "Gece-gündüz çiftçimizi, üreticimizi, köylümüzü nasıl mutlu edebiliriz diye düşünüyoruz. Sizin gece ışıklarınız yanıyorsa, bir derdiniz varsa, bundan emin olabilirsiniz bizim de ışıklarımız yanıyordur." diye konuştu.