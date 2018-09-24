İstanbul bir milyar dolarlık fuara ev sahipliği yapacak

Gökhan Artan / İstanbul, 24 Eylül (DHA) - İstanbul, Teknofest sonrası önemli bir havacılık fuarına daha ev sahipliği yapacak. İSTANBUL AIRSHOW 2018, Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu, 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda düzenlenecek.150’nin üzerinde firmanın katılımı ile yapılacak fuarda sergilenecek 40’dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak.

1996 yılından beri her iki yılda bir yapılan organizasyonun, bu yıl 12’ncisi 27 Eylül’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda başlayacak. Mint Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş Genel Müdürü Feyzan Erel’in DHA’ya verdiği bilgiye göre fuarda; ultralight, gyrocopter gibi sportif araçlardan, eğitim, haritalama, takip, arama, keşif, istihbarat gibi özel maksatlı hava araçlarına, genel maksatlı ve insansız hava araçlarından, iş jetleri ve helikopterlere, ticari uçaklara kadar birçok hava aracı sergilenecek.

İlk kez lansmanı yapılacak hava araçları olacak

Fuar’da, halen Türk şirketleri tarafından hiç kullanılmayan Türkiye lansmanını ilk kez İstanbul Airshow’da gerçekleştirecek hava araçları da yer alacak. Bunlar içerisinde, Cessna’nın geniş gövdeli ve uzun menzilli yeni modeli Citation Longitude, Piaggio EVO ve HondaJet Elite’i de olacak. 150’nin üzerinde firmanın katılımı ile düzenlenecek fuarda sergilenecek 40’dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak.

Büyük şirketler de yer alacak

Furara Airbus, Beechcraft, Bell, Bombardier, Cessna, Dassault Falcon, Diamond, Eclipse, Gulfstream, HondaJet, Innoaviation, JMB Aircraft, Leonardo, Piaggio, Pilatus, Pipistrel, Sikorsky, Tecnam ve TUSAŞ katılacaklar arasında yer alacak. Fuar ilk 3 günü profesyonellere, bürokrat ve iş dünyası yetkililerine, konuyla ilgili eğitim gören veya görmek isteyen öğrencilere varan bir yelpazede havacılık camiasını ağırlayacak.Ziyaretçi sayısının 30 ile 35 bin arasında olması bekleniyor

”150’nin üzerinde firma katılacak”

Mint Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş Genel Müdürü Feyzan Erel, DHA’ya fuarın detaylarını anlattı. 150’nin üzerinde firma ve 4 günde 40’ın üzerinde hava aracının fuarda sergileneceğini dile getiren Erel, ”Fuarda ayrıca, TUSAŞ

