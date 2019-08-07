"İstanbul Birlikleri"nden 4 milyar dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2019 yılının ilk yedi ayında toplamda 4 milyar doların üzerinde ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 3 ihracat artışı yakaladı İİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik, temmuzda yaklaşık 585.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İİB, yılın ilk yedi ayında başta Irak, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan ve ABD olmak üzere 200'den fazla ülkeye ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları tarafından yapılan ihracatta değer bazında Irak'a başta kümes hayvanları olmak üzere hayvansal mamuller ile mobilya ürünleri; Almanya'ya işlenmiş fındık, ağaç- orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ürünleri; Suudi Arabistan'a ağaç ve orman ürünleri, süt, peynir başta olmak üzere hayvansal ürünler, İtalya’ya ise fındık ve mamulleri ön plana çıktı. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019’un temmuz ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, ihracatını yüzde 6,5 artırarak, 158 milyon 500 bin doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında bir artış sağladı. Birlik, temmuz ayında ise yaklaşık 166 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 12.6 ihracat artışı yakaladı. - Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nden 580 milyon dolarlık ihracat Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk yedi ayında toplamda 580 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. GYHİB, temmuz ayında ise yaklaşık 89 milyon dolarlık ihracat yaptı. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (İSHİB), yılın ilk yedi ayında toplam ihracatı yaklaşık 460 milyon dolar oldu. Birlik, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 7’lik ihracat artışı sağladı. İSHİB, temmuz ayında 59.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 2019'un ilk yedi ayında toplamda 341 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. İFMİB, temmuz ayında ise 48 milyon doların üzerinde ihracata imza attı.