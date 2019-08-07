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"İstanbul Birlikleri"nden 4 milyar dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 12:15 | Son Güncelleme

İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2019'un ilk yedi ayında 200'den fazla ülkeye 4 milyar doların üzerinde ihracat yaptı - İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven: - "İlk yedi ayda gerçekleştirdiğimiz ihracat artışını, yılın sonuna kadar devam ettireceğimize inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2019 yılının ilk yedi ayında toplamda 4 milyar doların üzerinde ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 3 ihracat artışı yakaladı

İİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik, temmuzda yaklaşık 585.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İİB, yılın ilk yedi ayında başta Irak, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan ve ABD olmak üzere 200'den fazla ülkeye ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları tarafından yapılan ihracatta değer bazında Irak'a başta kümes hayvanları olmak üzere hayvansal mamuller ile mobilya ürünleri; Almanya'ya işlenmiş fındık, ağaç- orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ürünleri; Suudi Arabistan'a ağaç ve orman ürünleri, süt, peynir başta olmak üzere hayvansal ürünler, İtalya’ya ise fındık ve mamulleri ön plana çıktı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019’un temmuz ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, ihracatını yüzde 6,5 artırarak, 158 milyon 500 bin doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında bir artış sağladı. Birlik, temmuz ayında ise yaklaşık 166 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 12.6 ihracat artışı yakaladı.

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nden 580 milyon dolarlık ihracat

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk yedi ayında toplamda 580 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. GYHİB, temmuz ayında ise yaklaşık 89 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (İSHİB), yılın ilk yedi ayında toplam ihracatı yaklaşık 460 milyon dolar oldu. Birlik, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 7’lik ihracat artışı sağladı. İSHİB, temmuz ayında 59.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 2019'un ilk yedi ayında toplamda 341 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. İFMİB, temmuz ayında ise 48 milyon doların üzerinde ihracata imza attı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında, 174 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, temmuz ayında, yaklaşık 24 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yılın ilk yedi ayında yaklaşık 92 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, ihracatında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 2.5 oranında bir artış sağladı. KUMİB, temmuz ayında ise 9 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven, İstanbul İhracatçıları olarak 2019'un ilk yedi ayında gerçekleştirdikleri ihracat artışını, yılın sonuna kadar devam ettireceklerine inandığını belirtti.

Seven, 2019'un ilk yedi ayında İstanbul İhracatçıları olarak yüzde 3 oranında ihracat artışı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "İlk yedi ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında Irak, Almanya ve Suudi Arabistan bulunuyor. İİB’in yine belirttiğimiz döneminde en fazla ihracatını gerçekleştirdiği ülke grupları arasında ise Avrupa Birliği ülkeleri var.

Hedef pazarlarımıza yönelik yaptığımız gerek alım heyetleri, gerek ticari heyetler başta olmak üzere, ihracatçı firmalarımıza yönelik yaptığımız Ar-Ge faaliyetlerimiz, yurtdışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar başta olmak üzere yıllık planlamalarımız doğrultusunda ilerleyerek, yıl sonunda, bir önceki yıla göre, ihracatımızı arttıracağımızı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul İhracatçı Birlikleri

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