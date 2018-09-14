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İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına 45 gün kalırken, taşınma işlemleri sırasında binlerce TIR konvoylar halinde dev merkeze malzeme taşıyacak.

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

Gökhan Artan / İstanbul, 14 Eylül (DHA) - İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına 45 gün kalırken, taşınma işlemleri sırasında binlerce TIR konvoylar halinde dev merkeze malzeme taşıyacak.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, DHA’nın konuyla ilgili sorusunu, "Gerekirse ve gerektiği ölçüde kapatılacak; ama, kesin kapatılacak diye henüz şu anda kesinleşmiş bir planımız yok" diye yanıtladı.
İstanbul büyük bir göçe hazırlanıyor. Dünyanın en büyük taşınmasına sadece 46 gün kaldı. Taşınma sırasında güzergahların kapatılıp kapılmayacağı da konuşuluyor. Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı ile Arnavutköy’deki İstanbul Yeni Havalimanı arasında 5 binden fazla TIR taşıma için mekik dokuyacak.
İlk aşaması 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma işlemleri için de koordinasyon toplantıları sürüyor.
Dev merkeze 30 Ekim saat 03.00’da taşınma işlemleri başlayacak.31 Ekim saat 23:59’da taşınmanın tamamlanması planlanıyor. Yer hizmetlerinde kullanılacak ve taşınacak yaklaşık 15 bin teçhizatın 10 binin THY'ye ait olduğu belirtiliyor.
“Gerekirse ve gerektiği ölçüde kapatılacak”
İstanbul Valisi Vasip Şahin, DHA’nın, "Dev merkeze taşınma sırasında yollar kapatılacak mı?" sorusunu, "Gerekirse kapatacağız; ama, şu anda arkadaşlarımız tedbirlerle ilgili planlama çalışmalarına devam ediyor. Gerekirse ve gerektiği ölçüde kapatılacak; ama, kesin kapatılacak diye henüz şu anda kesinleşmiş bir planımız yok" diye yanıtladı.
Taşınmayla ilgili toplantıların sürdüğünü dile getiren Şahin, "Şu kadarını söyleyeyim; Türk milleti birçok işi, ilki başardı bunu da sorunsuz atlatacaktır" dedi.
30 Ekim saat 03:00'de başlayacak
Üssü Atatürk Havalimanı olmayan havayolları ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluşların operasyonları durdurarak taşınması 30 Ekim saat 03.00 ile 31 Ekim saat 23:59 arası gerçekleşecek. THY dışındaki, üssü Atatürk Havalimanı olan diğer havayolu kuruluşlar ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluşlar ise operasyonları durdurarak, 30 Ekim saat 19.00 ile 31 Ekim saat 18.59 arası taşınacak.
Basın Ekspres güzergahı
31 Ekim saat 02.00 ile saat 13.59 arasında THY ve yer hizmeti şirketi TGS'nin de taşınması amacıyla 12 saatlik bir dönemde Atatürk Havalimanı'nda THY operasyonlarını durduracak. THY ve diğer şirketlerle beraber binlerce araç konvoylar halinde taşınma için yollarda olacak. İstanbul’da taşınma güzergahı ise Basın Ekspres yolu, Mahmutbey gişeler üzerinden yapılacak. Belgeseli de yapılacak olan taşınma sırasında da güzergahlarda güvenlik önlemleri de alınacak.
Tam kapasite ile faaliyete geçmesi 1 Kasım
Taşınma işlemleri sonrası 12 saat sonunda THY 31 Ekim saat 14.00'den itibaren uçuşlara başlayacak. İlk uçuşlar ise Ankara, Bakü ve KKTC'ye olacak. THY'nin operasyonlarına başlamasından 5 saat sonra üssü Atatürk Havalimanı olan diğer havayolu kuruluşları da 31 Ekim saat 19.00'dan itibaren operasyonlara başlayacak.
İstanbul Yeni Havalimanının tam olarak faaliyete geçmesi ise 1 Kasım saat 00.01'den itibaren planlanıyor. Bu tarihten itibaren 2 hafta süresince saatlik kapasite 35 iniş, 35 kalkış olmak üzere toplam 70 uçuş olacak. (Fotoğraflı)

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