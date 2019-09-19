İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

Efecan Kalafatoğlu /Robert Badendieck- 18 Eylül(DHA)- İstanbul Ekonomi Zirvesi, 5 Aralık'ta 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle yapılacak.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, 5 Aralık'ta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Girişimci ve iş Adamları Konfederasyonu (TURKONFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Cool Reklam iş birliğinde yapılacak. Zirve basın toplantısı ile tanıtıldı.3'üncüsü düzenlenecek zirvenin, 10 ülkeden yatırımcıları ve 500’den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırlaması bekleniyor. İstanbul Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulu Başkanı olan Kürşad Tüzmen özellikle toplantılarda görüşülecek konulardan olan turizm gelirlerindeki artış ile ilgili şunları söyledi:

"Dünyanın en önemli turizm şehri ve en önemli ekonomi ve finans şehri. Bunların hepsinin düşünerek ekonomi zirvemizi bu aşağıdaki sektör guruplarıyla en doğru kararların en hızlı şekilde verileceği bir platform olmasına çalışıyoruz.Bu sene belki 50 milyona yakın bir turist rakamıyla ve 40 milyar dolara yakın bir gelir rakamıyla karşılaşacağız ama Fransa sadece Paris'ten 55 milyar dolar turizm geliri elde ediyor, bunu da unutmayalım. Bizim bir İstanbulumuz var, zirveyi onun için burada yapıyoruz"