İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin hedefi 4 milyar liralık iş hacmi

İSTANBUL (AA) - Yabancı yatırımcıların yanı sıra yerli ve yabancı 500'den fazla iş insanını ağırlayacak İstanbul Ekonomi Zirvesi, 4 milyar liralık iş hacmi hedefiyle 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu'nda yapılan açıklamaya göre, 10 ülkeden yatırımcıları ve 500'den fazla yerli ve yabancı iş insanını ağırlayacak, "Küresel Ticaret Yarışında Türkiye'deki Yatırım Fırsatları" başlığıyla toplanacak zirvede 4 milyar TL değerinde ticaret anlaşması yapılması hedefleniyor. Bu yıl ikincisi Çırağan Sarayı'nda 14 Aralık'ta düzenlenecek zirve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ankara Sanayi Odası(ASO), Türk Girişimci ve iş Adamları Konfederasyonu (TURKONFED), İstanbul Aydın Üniversitesi ve Cool Reklam iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Açıklamada etkinlikle ilgili görüşleri yer alan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonları arasında yer alan zirvenin ekonomi dünyasının kanaat önderlerini bir araya getireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"10 ülkeden yatırımcıların, Türkiye'nin önde gelen holding ve şirketlerinin katılımıyla düzenlenecek zirvede sanayi, bankacılık ve finans, inşaat, turizm, enerji, otomotiv, ulaştırma sektörlerindeki yatırım fırsatlarını konu alan paneller düzenlenecek. Ülkelerarası ticaret ve iş birliği anlaşmalarının da imzalanacağı ekonomi zirvesi bu sene 4 milyar liralık iş hacmi hedefliyor. Zirvenin paneller bölümünde yol haritaları belirlenirken, ilgili sektörün yerli ve yabancı temsilcilerinin mal alışverişi, şirket evliliği veya ortaklık yapabilmeleri noktasında ayrıca B2B (kurumsal) ve B2C (bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek. Yapacağımız iş toplantılarıyla 7 hedef sektörde yerli ve yabancı şirketlerin yeni şirket evliliklerine zemin hazırlamak, bu yeni ortaklıkların ülkemizde yüksek teknoloji üreten en az 10 fabrika açmalarına ön ayak olmak için çalışma yürütüyoruz. Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluğun geçici olduğunu düşünüyoruz. Ekonomimize nefes aldıracak ticaret anlaşmalarıyla durgunluktan çıkışa katkı sağlamak istiyoruz."