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İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: - "Avantajlı olduğumuz iki alan üzerine şu anda yoğunlaşmış durumdayız. Bunlardan biri Fintek, diğeri de İslami Finans tarafı. İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında bu iki eksene ağırlık vereceğiz" - "Teşvik ve benzeri konularda ciddi çalışmamız, yabancıları buraya çekmek için gerekli düzenlemeleri yapmamız lazım"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında iki alan üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "Bunlardan biri Fintek, diğeri de İslami Finans tarafı. İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında bu iki eksene ağırlık vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğiyle İFM Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştaya, özel sektör ve kamu kesiminden 200'ü aşkın temsilci katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılışını gerçekleştirdiği çalıştayda, ilgili tarafların görüş ve önerilerini toplamak suretiyle sonuçların daha önce hazırlanmaya başlanan İFM Master Eylem Planına dahil edilmesi amaçlandı.

Türkiye'nin büyüme ve küresel bir finans merkezi olma hedeflerine katkı sağlayacağı inancıyla düzenlenen çalıştayda, katılımcıların katkılarıyla 8 farklı bileşen başlığında grup çalışmaları yapıldı.

"Hukuki Altyapı ve Düzenleyici Çerçeve", "Katılımcı ve Faizsiz Finans Yapısı", "Finansal Ürün, Hizmet Çalışmaları ve Denetim Yapısı", "Vergi ve Teşvik Mekanizması", "Tanıtım ve İmaj", "Fiziki Altyapı ve Kümelenme", "Nitelikli İnsan Kaynağı ve Expatlar", "Teknolojik Gelişim" başlıklı çalışma gruplarında katılımcılar, görüş ve önerilerini paylaştı.

- "İFM için Fintek ve İslami Finans eksenleri çok önemli"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada, katkı ve desteklerinden ötürü Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne teşekkür etti.

Göreve gelmesinin üzerinden 8 ay geçtiğini ve bu süreçte Finans Ofisine gerek birliklerin gerekse diğer kurumların ciddi destek verdiğini aktaran Aşan, birliklerle ortak ve farklı projelerinin olduğunu, zaman içinde bu projelerin de gündeme geleceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Aşan, önceki yıllarda projede çok ortaklı kurum yapısının olduğuna değinerek, "Çok ortaklı yapıdan uzaklaşılarak, İFM projesinin bir kurumun koordinasyonunda daha etkin bir hale gelmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız, Finans Ofisimizi İFM projesinin yürütücüsü olarak görevlendirdi. Biz de bu amaçla klasik bir finans merkezi olmanın ötesinde geleceğin finans merkezi özelliklerini bünyesinde bulunduran bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İFM ile ilgili iki eksenin kritik olduğuna vurgu yapan Aşan, şunları kaydetti:

"İFM projesiyle ilgili olarak bundan sonra atılacak adımların daha önce yapılanların bir tekrarı olmaması ve kimlerle rakip olacağımızı iyi belirlememiz lazım. Bu açıdan avantajlı olduğumuz iki alan üzerine şu anda yoğunlaşmış durumdayız. Bunlardan biri Fintek, diğeri de İslami Finans tarafı. Bu iki eksen bizim açımızdan çok önemli. Bu iki konuda birçok öneri geldi, bunların hepsi bizim açımızdan gerçekten çok değerli. İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında bu iki eksene ağırlık vereceğiz. Bunun çok önemli bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Ümraniye’deki İstanbul Finans Merkezinin yarısına Fintek şirketlerini konumlandırabilirsek önemli bir başarı elde etmiş olacağız."

- "Çalıştaydan elde edilen çıktıları çok önemsiyoruz"

Prof. Dr. Göksel Aşan, hem sermaye piyasalarıyla ilgili hem de finansla ilgili yapılan düzenlemelerin önemli bir kısmının İFM projesi kapsamında daha önce yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını belirtti.

İFM projesi kapsamında birçok çalışma grubu oluşturulduğuna değinen Aşan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O gruplardan önemli çıktılar elde edildi. O açıdan hiçbir şey yapılmamış ya da yapılmıyor değil. Elbette daha yapılacak çok şey var. Tekrar belirtmek isterim ki özellikle teşvik ve benzeri konularda ciddi çalışmamız, yabancıları buraya çekmek için gerekli düzenlemeleri yapmamız lazım. Çalıştayın iki gününde de kurulan ilişkilerin, İFM projesine güzel katkıları olacağına inanıyorum. Çalıştaydan çıkacak sonuçları da daha önceden hazırlamaya başladığımız eylem planımıza dahil edeceğiz. Kendi tarafımızda üstümüze ne düşüyorsa yapıyoruz ve tüm gücümüzle yapmaya devam edeceğiz.

Sizlerin ve temsil ettiğiniz kurumların katkısı olmadan başarmamız mümkün değil. O yüzden bu çalıştayı ve elde edilen çıktıları çok önemsiyoruz. Bu çıktıların, çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütmekte olduğumuz İFM projesine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Gerek özel sektör gerekse kamudan temsilcilerin değerli katkılarıyla tamamladığımız çalıştayımızda tüm paydaşların bir arada olması ve İFM projesinin tüm taraflar tarafından benimsenmiş olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti."

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