İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılışını gerçekleştirdiği çalıştayda, ilgili tarafların görüş ve önerilerini toplamak suretiyle sonuçların daha önce hazırlanmaya başlanan İFM Master Eylem Planına dahil edilmesi amaçlandı.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında iki alan üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "Bunlardan biri Fintek, diğeri de İslami Finans tarafı. İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında bu iki eksene ağırlık vereceğiz." açıklamasını yaptı.

"Hukuki Altyapı ve Düzenleyici Çerçeve", "Katılımcı ve Faizsiz Finans Yapısı", "Finansal Ürün, Hizmet Çalışmaları ve Denetim Yapısı", "Vergi ve Teşvik Mekanizması", "Tanıtım ve İmaj", "Fiziki Altyapı ve Kümelenme", "Nitelikli İnsan Kaynağı ve Expatlar", "Teknolojik Gelişim" başlıklı çalışma gruplarında katılımcılar, görüş ve önerilerini paylaştı.

- "İFM için Fintek ve İslami Finans eksenleri çok önemli"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada, katkı ve desteklerinden ötürü Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne teşekkür etti.

Göreve gelmesinin üzerinden 8 ay geçtiğini ve bu süreçte Finans Ofisine gerek birliklerin gerekse diğer kurumların ciddi destek verdiğini aktaran Aşan, birliklerle ortak ve farklı projelerinin olduğunu, zaman içinde bu projelerin de gündeme geleceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Aşan, önceki yıllarda projede çok ortaklı kurum yapısının olduğuna değinerek, "Çok ortaklı yapıdan uzaklaşılarak, İFM projesinin bir kurumun koordinasyonunda daha etkin bir hale gelmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız, Finans Ofisimizi İFM projesinin yürütücüsü olarak görevlendirdi. Biz de bu amaçla klasik bir finans merkezi olmanın ötesinde geleceğin finans merkezi özelliklerini bünyesinde bulunduran bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.