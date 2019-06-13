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İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 16:14 | Son Güncelleme

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı, T.C.

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul 13 Haziran (DHA) - İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı Koordinasyonunda, Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğiyle, 200’ü aşkın özel ve kamu sektörlerinden temsilcilerin katılımıyla yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından açılışı yapılan Çalıştay’da, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında bugüne kadar sorumlu ve ilgili olarak belirtilen kurum ve kuruluşlar ile tüm paydaşlar bir araya geldi.
Türkiye’nin büyüme ve küresel bir finans merkezi olma hedeflerine katkı sağlayacağı inancıyla düzenlenen ve iki gün süren Çalıştay’da, katılımcıların katkıları ile Hukuki Altyapı ve Düzenleyici Çerçeve, Katılımcı ve Faizsiz Finans Yapısı, Finansal Ürün, Hizmet Çalışmaları ve Denetim Yapısı, Vergi ve Teşvik Mekanizması, Tanıtım ve İmaj, Fiziki Altyapı ve Kümelenme, Nitelikli İnsan Kaynağı ve Expatlar ve Teknolojik Gelişim konuları incelendi.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Çalıştay’ın kapanış konuşmasında, Çalıştay’ın düzenlenmesinde katkısı ve desteği olan Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne teşekkür ederek, göreve gelmesinin üzerinden sekiz ay geçtiğini ve bu süreçte Finans Ofisine gerek Birliklerin gerekse diğer kurumların çok ciddi destek verdiğini belirterek, Birliklerle ortak ve farklı projelerinin olduğunu, zaman içinde bu projelerin de gündeme geleceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Prof. Dr. Göksel Aşan: “Cumhurbaşkanımız, Finans Ofisimizi İFM projesinin yürütücüsü olarak görevlendirdi”
Önceki yıllarda projede çok ortaklı kurum yapısının olduğuna değinen Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Çok ortaklı yapıdan uzaklaşılarak, İFM projesinin bir kurumun koordinasyonunda daha etkin bir hale gelmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız, Finans Ofisimizi İFM projesinin yürütücüsü olarak görevlendirdi. Biz de bu amaçla klasik bir finans merkezi olmanın ötesinde geleceğin finans merkezi özelliklerini bünyesinde bulunduran bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.
Prof. Dr. Göksel Aşan: “Avantajlı olduğumuz iki alan üzerine şu anda yoğunlaşmış durumdayız. Bunlardan bir tanesi Fintek, bir tanesi de İslami Finans tarafı”
İstanbul Finans Merkeziyle ilgili iki eksenin kritik olduğuna vurgu yapan Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “İFM projesiyle ilgili olarak bundan sonra atılacak adımların daha önce yapılanların bir tekrarı olmaması ve kimlerle rakip olacağımızı iyi belirlememiz lazım. Bu açıdan avantajlı olduğumuz iki alan üzerine şu anda yoğunlaşmış durumdayız. Bunlardan bir tanesi Fintek, diğeri de İslami Finans tarafı. İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında bu iki eksene ağırlık vereceğiz. Bunun çok önemli bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Ümraniye’deki İstanbul Finans Merkezinin yarısına Fintek şirketlerini konumlandırabilirsek önemli bir başarı elde etmiş olacağız.” dedi.
Prof. Dr. Göksel Aşan: “Çalıştay’dan çıkacak sonuçları da daha önceden hazırlamaya başladığımız eylem planımıza dâhil edeceğiz”
Hem sermaye piyasalarıyla ilgili hem de finansla ilgili yapılan düzenlemelerin önemli bir kısmının İFM projesi kapsamında daha önce yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını belirten Başkan Aşan, “İFM projesi kapsamında birçok çalışma grubu oluşturuldu. O gruplardan önemli çıktılar elde edildi. Tekrar belirtmek isterim ki özellikle teşvik ve benzeri konularda ciddi çalışmamız, yabancıları buraya çekmek için gerekli düzenlemeleri yapmamız lazım. Çalıştay’dan çıkacak sonuçları da daha önceden hazırlamaya başladığımız eylem planımıza dâhil edeceğiz. Kendi tarafımızda üstümüze ne düşüyorsa yapıyoruz ve tüm gücümüzle yapmaya devam edeceğiz. Bu çıktıların, çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütmekte olduğumuz İFM projesine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
Çalıştay kapsamında İstanbul Arnavutköy'de orman oluşturulacak
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin yürütücülüğü görevini üstlenen T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, ayrıca ormancılığın ve yeşil dokunun geliştirilmesine yönelik çalışmalara da destek olduğunu belirtilirken, Finans Ofisi Çalıştay’a katılan tüm misafirlere, katılım ve katkılarından dolayı İstanbul Arnavutköy’de isimlerine özel fidan dikildiğini belirten sertifikalarını takdim etti.
Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finans Ofisi olarak şimdiden 300 ağaçlık bir ormanları olduğunu söyledi ve bunun bir gelenek olarak devam etmesini istediklerini ifade etti. (Fotoğraflı)

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldıİstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

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