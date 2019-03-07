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İstanbul Finans Merkezi Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 22:03 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2) - "Tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması eş anlı başladı" - "Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı" - "İstanbul Finans Merkezi Projesi'ni 2023 yılından önce hayata geçirmeyi planlıyoruz" - "Bu kapsamda, organize piyasalarda işlem gören türev araçların çeşitliliğini artırarak sermaye piyasalarımızı daha da derinleştireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışmasının eş anlı başladığını belirterek, "Vergi Konseyimizle yaptığımız toplantıda, Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı." dedi.

Albayrak, İstanbul Finans Merkezi Konferansı'ndaki konuşmasında, hedefledikleri finansal mimarinin oluşturulmasında kritik öneme sahip unsurların başında, İstanbul'un güçlü bir küresel finans merkezi haline dönüştürülmesinin geldiğine işaret etti.

Bu amaçla AK Parti hükümetleri döneminde İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi'ni başlattıklarını ve bu proje kapsamında birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Kamu sermayeli katılım bankası kurulması hedefi kapsamında Ziraat Katılım Bankası AŞ'yi ve Vakıf Katılım Bankası AŞ'yi kurarak bu çerçevede faaliyete geçirdik. Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu'nu 2015 yılında oluşturduk. İstanbul Tahkim Merkezi'ni kurarak işler hale getirdik. İstanbul'da ülkemizin ilk tematik teknoparkı olan Finans Teknopark'ı kurduk. Yatırım fonlarının dağıtım kanallarının genişletilmesi ve yatırımcıların tek bir platformdan birçok yatırım fonuna ulaşabilmesi adına Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nu yapılandırdık.

Fiziki altyapı ile ulaşım ağının kurulmasına yönelik faaliyetler kapsamında İFM kümelenme bölgeleri ile Sabiha Gökçen Havalimanı, metro, Marmaray ve diğer raylı sistemlerin bağlantılarının kurulması için gerekli projeleri hazırladık."

Bakan Albayrak, İstanbul'un uluslararası finans merkezleri arasında üst sıralarda yerini alması amacı doğrultusunda, ilerleyen dönemde de bu çalışmaların çok daha hızlanarak devam edeceğini vurgulayarak, bu kapsamda, organize piyasalarda işlem gören türev araçların çeşitliliğini artırarak, sermaye piyasalarını daha da derinleştireceklerini kaydetti.

- "Üç bina dikerek Finans Merkezi olunmaz"

Berat Albayrak, finansal araçlarla bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarında da ciddi revizyonlara gittiklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması eş anlı başladı. Vergi Konseyimizle yaptığımız toplantıda, Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı. Bu yıl içinde bununla ilgili çok somut adım atacağız, alt kırılımlarından biri de sermaye piyasaları noktasında çünkü bir Finans Merkezi, iki tuğla örmek, üç bina dikmek değil, üç bina dikerek Finans Merkezi olunmaz. Bunu tam anlamıyla tüm ayakları ile destekleyecek bir ekosistemi oluşturmak zorundasınız.

İFM kümelenme bölgelerinde, bu altyapı iyileştirmelerini her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bu çerçevedeki mevcut fiziki lokasyonla ilgili muhtemelen bu ay bitmeden, tüm paydaşlarla koordineli şekilde, projenin revizesi de dahil birçok açıdan, zamanlaması, bitiş tarihi, hangi kurumların gireceği, hangi kurumlarla birlikte yapı oluşması ile ilgili yol haritasını güncelleyerek İstanbul Finans Merkezi Projesi'ni 2023 yılından önce hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Albayrak, her ay düzenlenen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantılarında, İFM'nin arzu edilen kapasite ve etkinlikte hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları ele aldıklarını anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel ekosistemin kodlarının yeniden yazıldığı, pastasının yeniden paylaşıldığı, dengelerinin yeniden oluşturulduğu böyle bir dönemde Türkiye olarak, dünyadaki birçok ülkeden, bir adımdan daha fazla önde olduğumuz birçok avantajlı nokta var. Finans Merkezi konseptini, yeni bir bakış açısıyla yüz adım daha ileri taşımak için hepimize büyük iş düşüyor. Bu projenin lafta değil, icraatta hayata geçmesi için sonuna kadar her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Bakan Albayrak, konuşmasının ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

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