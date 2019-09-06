FİNANS

İstanbul, "fizy İstanbul Müzik Haftası"yla müziğe doyacak

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

İstanbul, "fizy İstanbul Müzik Haftası"yla müziğe doyacak

İSTANBUL(AA) - Geçen yıl başlayan ve 200 bini aşkın müziksevere birbirinden eğlenceli konserler sunan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl da Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak.

Fizy'den yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali olan organizasyon, 21-27 Ekim'de dijital müzik platformu fizy’nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek konserlerle İstanbul’un her noktasına müzik ve eğlenceyi taşıyacak.

Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında 24 Ekim Perşembe akşamı, fizy Müzik Ödülleri töreniyle en iyiler açıklanacak.

Zorlu PSM, Vadi Açıkhava, Harbiye Açıkhava Sahnesi, IF Beşiktaş ve Kadıköy Sahne gibi pek çok mekânda gerçekleşecek konserler serisi, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

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Anahtar Kelimeler:
fizy istanbul müzik haftası

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