FİNANS

İstanbul Havalimanı açılış töreni

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Ülkemize sefer düzenleyemeyen havayolu şirketleri, havalimanımıza tahditsiz uçuş yapabileceklerdir. Dünya nüfusunun üçte biri İstanbul'a direkt bağlanacak ve bu havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşabileceklerdir" - "Hedefimiz; birkaç yıl içinde en yoğun havalimanları sıralamasında ikincilik, tüm etaplar tamamlandığında da liderlik koltuğuna oturmak" - "25 yıllık işletme süresi karşılığında görevli şirket devletimize 22 milyar 152 milyon avro kira ödeyecektir"

İstanbul Havalimanı açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı sayesinde dünya nüfusunun üçte birinin İstanbul'a direkt bağlanacağını ve bu havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşabileceğini belirterek, "Hedefimiz; birkaç yıl içinde en yoğun havalimanları sıralamasında ikincilik, tüm etaplar tamamlandığında da liderlik koltuğuna oturmak." dedi.

Turhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yabancı devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen İstanbul Havalimanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 95. yılını kutladıkları bu günde yeni havalimanını açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Dünyanın en büyük ve en konforlu havalimanını İstanbul'da inşa ettiklerini dile getiren Turhan, projenin ilk gününden bugüne kadarki her aşamasında desteğini ve iradesini ortaya koyan, projenin esas mimarı ve öncüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Yıldırım ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Turhan, kıtaları ve ülkeleri birbirine bağlayan ve dünyanın en büyüğü olan havalimanının birinci etabını tamamlayarak bugün hizmete açtıklarını kaydederek, havalimanının bulunduğu alanın daha önce atıl ve eski maden ocakları çukurlarıyla dolu olduğunu bildirdi.

Burayı rehabilite ederek, güzel bir alana çevirmenin bile başlı başına büyük bir iş olduğunu vurgulayan Turhan, ancak bununla yetinmeyen, hayal edilemeyenleri gerçeğe dönüştüren Erdoğan ve tüm emeği geçenlerin sayesinde bu muhteşem zafer anıtının inşa edildiğini aktardı.

Turhan, "76,5 milyon metrekare bir alana inşa ettiğimiz bu havalimanının bugün açılışını yaptığımız ilk etabı ile birlikte yılda 90 milyon yolcuya, tamamlandığında ise 200 milyon yolcuya hizmet verecek. 225 bin kişiye istihdam sağlayacak, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktası ile havalimanımız dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'ye sefer düzenleyemeyen havayolu şirketlerinin havalimanına tahditsiz uçuş yapabileceğini dile getiren Turhan, dünya nüfusunun üçte birinin İstanbul'a direkt bağlanacağını ve bu havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşabileceğini söyledi.

- "Hedef önce ikincilik, sonra birincilik"

Turhan, hedeflerinin, "birkaç yıl içinde en yoğun havalimanları sıralamasında ikincilik, tüm etaplar tamamlandığında da liderlik koltuğuna oturmak" olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hizmete vereceğimiz terminalde; 100 bin metrekarelik ticari alan, 40 bin araçlık otopark, çocuk oyun alanları, sergi salonları, konferans odaları, 451 odalı otel, ibadethaneler, sağlık merkezi gibi sosyal alanlar bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın en büyük CIP salonlarından birini de bu havalimanımızda inşa ediyoruz. Yolcuya yönelik kolaylıklar kapsamında toplam 665 adet yürüyen bant, yürüyen merdiven ve asansör tesis edildi. Hazırlanan mobil uygulamalar ile yolcunun evinden bineceği uçağın kapısına kadar kolaylıkla ulaşması hedeflenmiştir. Engelli yolcularımız için de özel yolcu hizmetleri ve imkanları oluşturuldu."

Turhan, 42 kilometrelik en son teknoloji bagaj konveyör bandı oluşturulduğunu ve bagajların hasar görmesinin ve kaybolmasının minimuma inmesi yönünde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Havalimanının dünyanın en güvenli havalimanı olarak dizayn edildiğini dile getiren Turhan, havalimanı çevresinin en son teknolojiye sahip sabit ve hareketli kamera sistemleri ve radarlı çevre güvenlik sistemleri ile güvenliğinin sağlandığını anlattı.

Turhan, "Ayrıca terminal binası içerisinde gelişmiş teknolojili X-Ray cihazları, vücut tarayıcıları, patlayıcı tespit cihazları, bomba iz dedektörleri gibi pek çok sistem kullanılmıştır. 143 yolcu köprüsü yolculara hizmet verecek ve 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek, dünyanın en büyük gövdeli uçak tipleri de yeni terminalimize rahatlıkla yanaşabilecek." ifadelerini kullandı.

- "Cumhuriyetin bir defada yapılan en büyük alt yapı yatırımı"

Turhan, projenin ilk etabında 2 tam bağımsız pist, 2 adet de yedek pist olmak üzere toplam 4 adet pisti, bağlantılı hızlı çıkış taksi yollarını ve apronları hizmete açtıklarının bilgisini verdi.

Pistlerin tamamının en kötü hava koşullarında iniş-kalkış yapacak uçaklara güvenli bir hizmet sunacak şekilde dizayn edildiğini ve son teknoloji sistemlerin bulunduğunu kaydeden Turhan, şöyle devam etti:

"Uçakların yer hareketlerinin araç trafiğinden etkilenmemesi için tüm kargo ve yolcu taşımacılığı için yer altı tünelleri, yakıt ikmali için 105 kilometrelik özel yakıt şebeke ağı oluşturulmuştur. İlk etapta saatlik ortalama 80 uçak iniş-kalkış kapasitesi, tüm etaplar tamamlandığında ise saatlik 250 uçak kapasitesine ulaşacaktır. Ve bütün bunları barındıran zafer anıtını 42 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Aynı zamanda havalimanımız 10 milyar 247 milyon avro yatırım maliyeti ile cumhuriyet tarihimizin bir defada yapılan en büyük alt yapı yatırım projesi olma özelliğini taşıyor."

- "Devlete, 25 yılda 22,2 milyar avro kira ödenecek"

Turhan, yap-işlet-devret yöntemi ile gerçekleştirdikleri bu projenin finansmanının yurt dışından sağlandığını ve hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığını aktararak, 25 yıllık işletme süresi karşılığında üstlenici şirketin devlete 22 milyar 152 milyon avro kira ödeyeceğini söyledi.

Havalimanının enerji ve su tasarrufu sağlayan çevreci örnek bir proje olduğunu dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, terminal binamızda gerek mimari özelliklerinden gerekse kullanılan malzemelerden kaynaklı olarak yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bu havalimanından yapım aşamasından işletme aşamasına kadar hiçbir döneminde içme suyu rezervuarına hiçbir şekilde atık su atılmayacaktır. Havalimanımıza yağan yağmur ve atık sular geri dönüşüm sistemleri ile yeniden kullanılacaktır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızla koordineli olarak 10 milyon ağaç dikilecektir.

Türkiye 3 kıta arasında köprü konumundadır. Kıtaların birleştiği, doğu ile batının, güney ile kuzeyin kesiştiği İstanbul’a inşa ettiğimiz bu havalimanı, sadece Türkiye için değil, dünya sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı bir projedir. İstanbul'dan 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşılabilmektedir. İşte bu sebeple İstanbul Yeni Havalimanımız, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak."

İstanbul Havalimanı:

PARTNERKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenlerKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler
İş Bankası Çin’de "İnovasyon Merkezi" açtıİş Bankası Çin’de "İnovasyon Merkezi" açtı
ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştıASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cahit Turhan istanbul havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi

Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi

Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Isparta'da üretildi! Altın biberon ve emzik büyük talep görüyor

Isparta'da üretildi! Altın biberon ve emzik büyük talep görüyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Bankası Çin’de "İnovasyon Merkezi" açtı

İş Bankası Çin’de "İnovasyon Merkezi" açtı

ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı

ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı

Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu

Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu

Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi

Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi

Sektörün en ağır fuarında 20 milyon dolarlık satış

Sektörün en ağır fuarında 20 milyon dolarlık satış

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.