İstanbul Havalimanı iletişim altyapısıyla da konuşturacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şirketin, üç operatör adına İstanbul Havalimanı'nda dünyanın en büyük havalimanına yakışır bir bilişim altyapısı kurduğunu belirterek "Altyapı herhangi bir sıkışıklığa ve dar boğaza yol açmadan, aynı anda 1 milyon aboneye hizmet verecek şekilde yapıldı." dedi.

Sezgin, AA muhabirine, İstanbul Havalimanı'nda, dünyanın en büyük havalimanına yakışır bir bilişim altyapısı kurmak amacıyla çalışmalara ağustos sonunda başladıklarını söyledi.

Buraya bir yılda yapılacak bilişim altyapısı kurma çalışmasını 2 aya sığdırmaya çalıştıklarını ifade eden Sezgin, Turkcell olarak üç operatör adına gerekli altyapıyı 29 Ekim'deki açılışa yetiştirdiklerini bildirdi. Sezgin, bu altyapının üç operatör tarafından ortak kullanılacağını dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'na "Huawei LampSite" sistemini kurduklarına işaret eden Sezgin, "Havalimanının hem inşaat aşamaları hem de mobil teknolojileri kurma süreçleri yoğun bir çalışmayla oldu." diye konuştu.