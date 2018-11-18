FİNANS

İstanbul Havalimanı iletişim altyapısıyla da konuşturacak

FİNANS HABERLERİ  | 18.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: - "Turkcell, üç operatör adına İstanbul Havalimanı'nda, dünyanın en büyük havalimanına yakışır bir bilişim altyapısı kurdu" - "Altyapı herhangi bir sıkışıklığa ve dar boğaza yol açmadan, aynı anda 1 milyon aboneye hizmet verecek şekilde yapıldı" - "İlk fazı yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndaki bilişim altyapısı 2G, 3G, 4,5G'nin yanı sıra gelecekte kullanılacak 5G'ye hizmet verecek şekilde kuruldu"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şirketin, üç operatör adına İstanbul Havalimanı'nda dünyanın en büyük havalimanına yakışır bir bilişim altyapısı kurduğunu belirterek "Altyapı herhangi bir sıkışıklığa ve dar boğaza yol açmadan, aynı anda 1 milyon aboneye hizmet verecek şekilde yapıldı." dedi.

Sezgin, AA muhabirine, İstanbul Havalimanı'nda, dünyanın en büyük havalimanına yakışır bir bilişim altyapısı kurmak amacıyla çalışmalara ağustos sonunda başladıklarını söyledi.

Buraya bir yılda yapılacak bilişim altyapısı kurma çalışmasını 2 aya sığdırmaya çalıştıklarını ifade eden Sezgin, Turkcell olarak üç operatör adına gerekli altyapıyı 29 Ekim'deki açılışa yetiştirdiklerini bildirdi. Sezgin, bu altyapının üç operatör tarafından ortak kullanılacağını dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'na "Huawei LampSite" sistemini kurduklarına işaret eden Sezgin, "Havalimanının hem inşaat aşamaları hem de mobil teknolojileri kurma süreçleri yoğun bir çalışmayla oldu." diye konuştu.

Teknolojinin son imkanlarını kullandıklarını vurgulayan Sezgin, İstanbul Havalimanı'na gelecek herkese aynı anda hem data hem ses hizmeti verilebileceğini bildirdi.

Sezgin, herhangi bir sayı sınırı olmadan hizmet verecek altyapının 2G, 3G, 4,5G'nin yanı sıra gelecekte kullanılacak 5G'ye de hizmet verecek şekilde kurulduğuna dikkati çekerek, "Kullanıcılar gerek mobil internet gerekse mobil ses hizmetlerini kesintisiz olarak yüksek hızda kullanma imkanına sahip olacaklar." ifadesini kullandı.

İnternet hizmeti sunan bir şirket olarak Turkcell'in en temel beklentisinin bu hizmete talep olduğunu belirten Sezgin, İstanbul Havalimanı'ndaki altyapının herhangi bir sıkışıklığa ve dar boğaza yol açmadan aynı anda 1 milyon aboneye hizmet vereceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bilişim altyapısı gediz sezgin istanbul havalimanı Turkcell

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