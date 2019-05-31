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İstanbul Havalimanı ilk Ramazan Bayramı'na hazır

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu: - "Misafirlerimizin bayram tatili yolcuklarına başlarken havalimanımızda eşsiz bir deneyime adım atmaları, İstanbul Havalimanı’nın gerek mimari, gerek teknoloji ve alt yapı gerekse hizmet anlamında sunduğu tüm farklılıkları yaşamaları, en önemlisi de yolculuklarını rahat ve huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için İGA ekibi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı; bölgedeki en önemli hub olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, tam kadroyla bayram yolcularını ağırlamaya hazır.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, yolculuk deneyimini yüksek bir memnuniyete dönüştürme hedefi doğrultusunda var gücüyle çalışan ve tam kapasite hizmet sunmaya başladığı günden bu yana yaklaşık 10 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, ilk bayramını karşılayacak olmanın heyecanıyla, tüm hazırlıklarını tamamladı.

Havalimanının işletmesini üstlenen İGA, bayram boyunca tüm operasyon ekibi ile görev başında olacak.

9 günlük bayram tatili vesilesiyle İstanbul Havalimanı'nda yaşanması öngörülen yoğunluğa karşı tüm önlemler alındı. Bu kapsamda bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave X-ray cihazı ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

- Ramazan Bayramı'na özel otopark kampanyası

İGA, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul Havalimanı’na aracıyla gelen yolculara özel otopark kampanyası düzenledi.

Buna göre, 31 Mayıs-4 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşlar 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecek.

Diğer yandan, sadece havalimanı içinde değil yol güzergahında oluşabilecek trafik yoğunluğunu da göz önüne alan İGA, Havaist otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyonu da güçlendirdi. Bunun yanı sıra Hasdal yol düzenlemesinin bitirilmesiyle İstanbul Havalimanı yol güzergahındaki trafik endişesi de ortadan kalmış oldu.

- Duty Free’de yüzde 40'a varan indirim

İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcular, duty free alanından yapacakları alışverişlerde yüzde 40’a varan indirim fırsatı yakalayacak.

Ayrıca yolcular hizmete giren dünyaca ünlü markalar arasında yer alan Louis Vuitton, Hermes ve 1 Haziran itibarıyla hizmete girecek olan Dior mağazasından da alışveriş yapma imkanı bulacak.

- Yeme-içme alanlarında keyifli mola

Alışverişin yanı sıra yolcular yeme-içme alanlarında da farklı deneyim yaşayacak. Birbirinden özel restoranların ve kafelerin bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda yolcular, hem terminalde hem de bugünden itibaren faaliyete geçen gelen yolcu katının dışındaki yeme-içme alanlarda keyifli anlara tanık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda ilk bayramı karşılamanın ve yüz binlerce yolcuyu ağırlayacak olmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Samsunlu, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin bayram tatili yolcuklarına başlarken havalimanımızda eşsiz bir deneyime adım atmaları, İstanbul Havalimanı’nın gerek mimari, gerek teknoloji ve alt yapı gerekse hizmet anlamında sunduğu tüm farklılıkları yaşamaları, en önemlisi de yolculuklarını rahat ve huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için İGA ekibi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık.

Bu hafta sonu ve bayram boyunca tam kadro görev başında olacağız. Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Ramazan Bayramı'nda yolcularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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istanbul havalimanı ramazan bayramı

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