İstanbul Havalimanı jet yakıtını SOCAR'dan alacak

İSTANBUL (AA) - SOCAR Aviation'ın, İGA jet yakıt ihalesini kazanarak İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların yıllık jet yakıtı ihtiyacının 700 bin tonunu 5 yıl boyunca karşılayacağı bildirildi.

SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin SOCAR Aviation markası ile havacılık sektörüne 2013'te giriş yaptığı, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarında da hava yolu şirketlerinin yakıt ihtiyacını karşıladığı anımsatıldı.

Bu yıl içerisinde Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tüketiminin yarısı ile İzmir, Bodrum, Antalya ve Dalaman havalimanlarının yakıt tüketimlerinin de SOCAR Aviation tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR, İGA'nın açtığı jet yakıtı ihalesini, SOCAR Aviation markası ile kazandı. SOCAR Aviation, 5 yıl boyunca İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların yıllık jet yakıt ihtiyacının 700 bin tonunu karşılayacak." denildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Ticaret Başkanı Murat Erdoğan, SOCAR Türkiye'nin akaryakıt ikmali alanında önemli yatırımlar yaptığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: