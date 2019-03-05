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İstanbul Havalimanı, perakende sektörünü canlandıracak

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

KPMG'nin hazırladığı Perakende Sektörel Bakış 2019 raporuna göre, her geçen gün daha da büyüyen e-ticaretin yarattığı tehdide karşın Türkiye'de perakende sektörü hareketlenecek - İstanbul Havalimanı'nın yaratacağı potansiyel, perakende sektörünü canlandıracak

İSTANBUL (AA) - KPMG'nin hazırladığı Perakende Sektörel Bakış 2019 raporunda, her geçen gün daha da büyüyen e-ticaretin yarattığı tehdide karşın Türkiye'de perakende sektörünün hareketleneceği belirtilirken, İstanbul Havalimanı'nın yaratacağı potansiyelin, perakende sektörünü canlandıracağı kaydedildi.

KPMG'nin hazırladığı Perakende Sektörel Bakış 2019 raporu yayımlandı. Türkiye'de perakende sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelere ışık tutan rapora göre, 2019'da fiyat tartışmaları, döviz kurları ve faizlerin seyri, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasının ne ölçüde değişeceği sektör açısından kritik olacak.

Raporda, son yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte e-ticaretin organize konvansiyonel piyasalar için ciddi bir alternatif haline geldiği vurgulandı.

2018 itibarıyla 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen küresel perakende sektörünün, genel olarak küresel GSYH büyüme hızının altında kaldığı belirtilen raporda, 2009 krizi sonrasında dünya ekonomisinin ortalama yüzde 3,8 büyüdüğü, buna karşın perakende sektöründeki büyümenin yüzde 3 seviyesinde kaldığı kaydedildi.

Küresel e-ticaret satışlarının ise 2021'e kadar yıllık ortalama yüzde 16'lık artışla 4,5 trilyon dolara çıkacağının öngörüldüğü aktarılan raporda, Türkiye'de 2017 sonu itibarıyla yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar TL'ye ulaşan e-ticaret satışlarının 2018'de 50 milyar TL'ye çıktığının tahmin edildiği bildirildi.

- Erkekler internetten alışverişi sevdi

Rapor, Türk halkının internet üzerinden alışveriş yapma oranının yükseldiğini ortaya koydu. Raporda, 2018 itibarıyla internet üzerinden alışveriş yapanların oranının bir önceki yıla göre 4,4 puan artarak yüzde 29,3'e yükseldiği, internetten alışveriş yapma oranının kadınlarda yüzde 25 olurken, erkeklerde yüzde 33,6'ya ulaştığı kaydedildi.

Raporda, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ilk sırayı yüzde 65,2'lik oranla giyim ve spor malzemesinin aldığı, bunu yüzde 31,9 ile seyahat bileti, araç kiralama gibi hizmetler, yüzde 26,8 ile de ev eşyasının (mobilya, oyuncak, beyaz eşya ve benzeri) takip ettiği aktarıldı.

- Yabancı yatırımlar sürüyor

Makroekonomik koşullara rağmen yabancı yatırımcıların perakende sektörüne ilgisinin sürdüğü kaydedilen raporda, 2017'de 1 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırım çeken sektörün, 2018'in ilk 11 ayında, risk iştahındaki kırılganlıklara rağmen 753 milyon dolar seviyesinde yabancı yatırım aldığı bildirildi.

- AVM'lerin cirosu artıyor

Geleneksel perakendeden organize perakendeye geçişin mevcut ekonomik koşullara rağmen sürdüğü belirtilen raporda, "Bu ortamda 2018 sonunda 463'e çıkan AVM sayısının 2019'da sadece 2 artışla 465'e çıkacağı öngörülüyor. Buna karşın 2018'de 137,5 milyar TL'ye çıkan sektör cirosunun bu yıl yüzde 9,4 büyümeyle 150,4 milyar TL'ye yükselmesi bekleniyor." denildi.

- Yeni havalimanının sunduğu dev alışveriş arzı

Raporda, dünyada e-ticaretten sonra en fazla büyüyen perakende alanı olan havaalanı perakendesinde, yeni açılan İstanbul Havalimanı'nın büyük önem taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni havalimanının sunduğu dev alışveriş arzının, 2019'da perakende sektörüne olumlu yansıyacağı öngörülüyor. Özellikle Çin ve İran'dan gelen turistlerin yüksek alım gücünün yanı sıra Orta Doğu temelli artan talebin da bu yıl perakendeci sektörü için itici güç olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, turizm sektöründeki toparlanmanın devam etmesiyle perakende başta olmak üzere diğer sektörlere yönelik talebin de artacağı öngörülüyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye'den Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektör Lideri Emrah Akın, "Yaygınlaşan e-ticaret, pek çok otorite tarafından perakende sektörü için büyüyen bir tehdit olarak görülüyor. Dünya nüfusundaki artış, perakende sektörünün toplam iş hacminin büyümesini desteklese de hem geleneksel perakendeciler hem de organize perakende sektörü, e-ticaretteki büyüyen rakamlar karşısında zor bir dönem geçiriyor." ifadelerini kullandı.

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