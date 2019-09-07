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İstanbul Havalimanı, tüm detayları ile BBC’de yer aldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

BBC’nin Talking Business programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H.

Gökhan Artan / İstanbul, 7 Eylül (DHA)- BBC’nin Talking Business programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, gazeteci Aaron Heslehurst’un sorularını yanıtladı.

Heslehurst’un programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın global hedeflerini ve havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı. İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu aktaran Aaron Heslehurst, havalimanının ilk etapta yıllık 90 milyon yolcu taşıyacağına vurgu yaparak Türkiye’nin bu konuda iddialı olduğunun altını çizdi. Heslehurst’un Türk Hava Yolları’nın son yıllardaki atılımlarının İstanbul Havalimanı’na olumlu katkı yaptığını belirtmesi üzerine Samsunlu, şöyle konuştu: “Türkiye son 10-15 yıldır havacılık sektörüne önemli altyapı yatırımları yapıyor. Bu zaman zarfında THY filosunu genişletti ve havacılık sektörünün küresel anlamda gelişmesine de katkı sundu” dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İstanbul Havalimanı, THY’nin yanı sıra tüm fazların tamamlanmasıyla birçok yeni havayolu şirketini çekecektir. Çin’den, Hindistan’dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı’nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturmaktadır. İstanbul Havalimanı, bu yönüyle başta THY’ye olmak üzere pek çok havayolu şirketine katkı sunmaktadır. Zaman içinde İstanbul Havalimanı’nın katkılarını daha iyi göreceğiz.”

“Havacılık sektörü 40 yılda ciddi bir büyüme kaydetti…”

Aaron Heslehurst’un İstanbul Havalimanı’nın mevcut yolcu kapasitesinin, tüm fazlar tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya çıkmasının hedeflendiğini vurgulaması üzerine Samsunlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sektör son 40 yılda ciddi bir büyüme kaydetti. Gelişime bakarsanız, 11 Eylül saldırısı ve 2008 ekonomik krizi arasındaki dönem dışında sürekli yükselen bir grafik var. Bugün yılda 4 milyar insan seyahat ediyor, bu sayı önümüzdeki 20 yıl içinde 8 milyara çıkacak. Bu insanlar havada kalamayacağına göre, inebilecekleri havalimanları olmalı. Bu nedenle sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın altyapı yatırımlarına önem vermesi gerekiyor. Schiphol, Heatrow, Frankfurt ve Dubai Havalimanları bu yatırımları yapıyor. Altyapı yatırımları için talep daha da artacaktır.”

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