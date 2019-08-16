FİNANS

İstanbul Havalimanı uçuş güzergahını yüzde 8 kısalttı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 10:52 | Son Güncelleme

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin: - "İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla uçuş güzergahları geçmişe göre yüzde 8 kısaldı" - "Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı'nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık azalmayla yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının yüzde 8 kısaldığını belirterek, "Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı'nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık azalmayla yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Keskin, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 1 milyon kilometrelik Türkiye hava sahasını yöneten DHMİ'nin, emniyetli hava trafik kontrol hizmetini "yakıt tasarrufu" ile bir araya getirmeyi başardığını bildirdi.

İstanbul hava sahasının, yenilenen uçuş güzergahlarıyla havacılığı dünyada ilk sıralara taşıyan İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bölgedeki tüm havalimanlarına ve transit uçuşlara başarıyla hizmet verdiğine dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Marmara Bölgesi'nde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla uçuş güzergahları geçmişe göre yüzde 8 kısaldı. Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı'nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık azalmayla yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor."

Bu neticelerin kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Keskin, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Keskin, Kurban Bayramı'nda havalimanlarında yaşanan hareketliliği de anımsatarak, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımıza rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunmak için havalimanlarında özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hüseyin Keskin istanbul havalimanı

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