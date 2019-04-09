FİNANS

İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 17:58 | Son Güncelleme

Tarihi taşınmanın tamamlandığı İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan iki katlı Airbus 380 uçaklarını da yakın bir zamanda ağırlamaya başlayacak.İstanbul uçuşlarını bazı havayolu şirketlerinin uçak tiplerini A380'lere çevireceği öğrenildi.  Pistleri ve taksi yollarının A380'ler için uygun olmaması nedeniyle dünyanın en büyük yolcu uçağı A380'ler, Atatürk Havalimanı'na özel operasyonlar dışında iniş ve kalkış yapamıyordu.Türk hava sahasında sıklıkla görülen ancak Türkiye'de hiç bir havalimanına iniş ve kalkış yapamayan A380'ler artık İstanbul Havalimanı'nda da görülecek.

İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecek

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Nisan (DHA)- Tarihi taşınmanın tamamlandığı İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan iki katlı Airbus 380 uçaklarını da yakın bir zamanda ağırlamaya başlayacak.İstanbul uçuşlarını bazı havayolu şirketlerinin uçak tiplerini A380'lere çevireceği öğrenildi.

Pistleri ve taksi yollarının A380'ler için uygun olmaması nedeniyle dünyanın en büyük yolcu uçağı A380'ler, Atatürk Havalimanı'na özel operasyonlar dışında iniş ve kalkış yapamıyordu.Türk hava sahasında sıklıkla görülen ancak Türkiye'de hiç bir havalimanına iniş ve kalkış yapamayan A380'ler artık İstanbul Havalimanı'nda da görülecek. İstanbul Havalimanı'nın pistleri, taksi yolları ile yolcu köprülerinin A380 gibi büyük gövdeli uçakların operasyon yapmasına elverişli olması üzerine dev uçaklar da artık İstanbul Havalimanı'nı da kullanabilecek. İlerleyen aylarda filosunda A380 bulunan havayolu şirketlerinden İstanbul'a uçuş yapanlardan bazılarının operasyonlarını iki katlı dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 ile yapması bekleniyor.

AIRBUS ÜRETİMİNİ DURDURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tamamı ekonomi sınıfı olarak düzenlenmesi durumunda 853, üç sınıfta ise 555 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip Airbus 380 tipi uçak dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanına sahip. Türk hava yolu şirketlerinde A380 tipi uçak bulunmazken dev uçak sadece Atatürk Havalimanı'na tanıtım için 4 kez getirilmişti. A380'nin Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışı için özel bir operasyona imza atılmıştı. Dev uçak boş olarak iniş ve kalkış yapmıştı. Airbus bir süre önce, A380 yolcu uçaklarının üretimini durduracağını ve bu uçaklarda son teslimin 2021 yılında yapılacağını açıklamıştı.Uçağın gövde uzunluğu 73, yüksekliği 24, kanat açıklığı ise 79.8 metre. Saatteki seyir hızı 900 kilometre olan uçağın menzili ise 14 bin 800 kilometre. (Fotoğraflı)

İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecek

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