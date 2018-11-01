İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC), İstanbul Havalimanı'na giden ilk uçağın yolcuları, limonata ve güllerle uğurlandı.
İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi, dün akşam KKTC'ye yapıldı. TK979 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 151 yolcusuyla bugün saat 05.35'te İstanbul Havalimanı'na gitmek için KKTC'den ayrıldı. Bütün biletlerin satıldığı uçakla İstanbul'a giden yolculara, Ercan Havalimanı'nda gül ve limonata ikram edildi.
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