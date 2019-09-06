İstanbul'un en büyük problemi olarak gösterilen trafik sorunu çözmek için Avrasya Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Turhan, İstanbulluların konforlu yolculuklarına olanak sağlayan önemli ulaşım şebekelerini kurmaya devam edeceklerini anlattı.

Burada yaptığı konuşmada şehir içi ulaşım sorunlarının çözümünde raylı sistemlerin öneminden bahseden Turhan, İstanbul'da ulaşım konusunda 17 yıldır çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacak şekilde projelendirildiğini belirterek, "Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinasını aynı anda kullanıyoruz. Projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldı." dedi.

Turhan, yaklaşık 7 ayda TEM'in güneyinde, D-100 kara yoluna kadar olan kesimde, Kağıthane ve Gayrettepe istasyonlarına da kazı makinalarının varmış olacağını bildirdi.

"Toplamda 37,5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan bu proje sayesinde havalimanına ulaşım yarım saate düşecek. Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 kilometre/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacak."

Turhan, bu kapsamda havalimanına ulaşımı sağlayacak İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın inşa edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

İstanbullu vatandaşların bu metro hattının en hızlı şekilde tamamlanmasını beklediğinin fakında olduklarını ve ivedi bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Turhan, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda da Gayrettepe-havalimanı ile birlikte bu hattın devamı sayılan havalimanı-Halkalı projesinde tam tamına 4 bin 38 kişi çalışıyor. Projenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine alınabilmesi için ayrıca Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinasını aynı anda kullanıyoruz. Keza bu çalışmalarımızın sonucunda metro hattı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak."

Turhan, projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldığını kaydederek, "Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda tam tamına bin 233 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar 4 milyon 576 bin metreküp kazı yapıldı." dedi.

- Metro istasyonlarının bağlanacağı diğer hatlar

Turhan, aralık ayı içinde ilk ray montajını ve kaynağını yapmayı hedeflediklerini belirterek, Kağıthane-Havalimanı arasını ise gelecek yılın sonunda hizmete almayı planladıklarını söyledi.