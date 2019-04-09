FİNANS

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası birçok iş kolunda faaliyette bulunan büyük ve küçük ölçekli işletmeler de ihtiyaçları olan personel alımlarına hız verince işe alım ilanları arttı.İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında özellikle mağaza çalışanlarıyla ilgili artışlar yaşanıyor.

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Nisan (DHA)- İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası birçok iş kolunda faaliyette bulunan büyük ve küçük ölçekli işletmeler de ihtiyaçları olan personel alımlarına hız verince işe alım ilanları arttı.İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında özellikle mağaza çalışanlarıyla ilgili artışlar yaşanıyor. Büyük göç sonrası İstanbul Havalimanı'nda yer alan işletmeler de ihtiyaçları olan personel alımına hız verdi.İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tarihi taşınma sonrası yolcu sayısının daha da artacağı havalimanında yer alan büyük ve küçük ölçekli işletmeler daha çok personele ihtiyaç duyuyor. İşletmeler personel alım ilanlarını daha da artırdı. Terminalde yeni mağazalar açılırken özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında artışlar da dikkat çekiyor. İş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için çok sayıda ilan yer alıyor. EN ÇOK MAĞAZA ÇALIŞANLARI ARANIYOR En çok aranan personellerin başında ise mağazalar ile yiyecek içecek hizmetleriyle ilgili geliyor.Satış danışmanları ile ilgili alım ilanlarında özellikle artışlar yaşanıyor. Havayolu ve bunlara yer hizmeti veren işletmeler de kadrolarına daha fazla personel katacak. Havayolu şirketleri de personel alımıyla ilgili yeni ilanlara çıktı. Özel havayolu şirketleri hem uçuş ekibi hem de bazı departmanları için yeni ilanlar yayınladı. THY VE İŞTİRAKLERİ DE YENİ PERSONEL ALACAK İstanbul Havalimanı ile beraber uçak ve uçtuğu noktalar daha da artacak olan Türk Hava Yolları'nın ve iştiraklerine de yeni çalışanlar katılacak. Pilot alımı için aktif ilanları yer alan THY bir süre sonra da kabin görevlisi alımı ilanına çıkacak. THY'nin DO & CO ile ortak kurululuşu olan ikram şirketi Turkish DO&CO'nun da personel ilanları dikkat çekiyor.THY'nin uçaklarının yanı sıra İstanbul Havalimanı'ndaki Lounge'larına da ikram veren şirketin yeni 24 iş ilanı yer alıyor

PARTNERRuslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemiCK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi
Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozulduPamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Beş ayın zirvesini gördü!

Beş ayın zirvesini gördü!

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.