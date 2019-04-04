"İstanbul Havalimanı'nda 2020'de 70 milyon yolcu kapasitesi geçilebilir"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, bugün itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşlarını gerçekleştireceklerini belirterek, "7 Nisan sabahında İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşumuzu yapacağız. Adaptasyon sürecini atlattıktan sonra, çok daha iyi ve keyifli bir havalimanı bizi bekliyor. Yeni havalimanında 2020'de 70 milyon yolcu kapasitesini rahatlıkla geçebiliriz. Bu havalimanıyla, Türkiye havacılık sektöründe büyüyen pastadan çok iyi bir pay alabilir." dedi.

Geçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de havacılık sektöründeki büyüme eğiliminin devam ettiğini ve grup olarak uzun vadede yatırım planları bulunduğunu söyledi.

Bu yıl özellikle turizmdeki hareketlilik sebebiyle Frankfurt-Bodrum uçuşu koyduklarını anımsatan Geçer, Antalya uçuşlarını artırdıklarını ve bazı destinasyonlar için de taleplere göre ilerlediklerini kaydetti.

Geçer, Türkiye'de turizmde ağırlıklı olarak charter uçuşlarının daha ön planda olduğunu dile getirerek, "Eğer Türkiye turizm sektörü olarak buradan sıyrılıp, biraz daha yüksek harcama potansiyeli olan müşteri kitlesine hitap ederek tarifeli sefer sayılarını artırabilirse, hem yabancı hem de yerli hava yolları yurt dışından çok daha farklı uçuşlar yapabilecektir. Türkiye turizminin gelirini de çok etkileyebilecek bir faktör bu." değerlendirmesinde bulundu.