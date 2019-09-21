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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo 290 gram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 13 kilo 290 gram uyuşturucu yakalandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, hava yoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi yapıldı.

Çalışma sonucu Sao Paulo'dan İstanbul'a, farklı günlerde gelecek uçaklarda seyahat edecek Şili ve Hollanda uyruklu iki şahıs şüpheli olarak değerlendirildi ve takibe alındı.

İlk olayda, uçağın yanaşacağı körükte önlem alan NarkoKim ekiplerince uçak kapısında yapılan pasaport kontrolünde, Şili uyruklu şahıs tespit edilerek, beraberindeki çantalar arandı. Yolcunun uçak altına verilen bagajına narkotik dedektör köpeklerin aşırı tepki vermesi üzerine valiz x-ray taramasından geçirildi ve şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Bunun üzerine valizde yapılan aramada, 10 paket içinde toplam 10 kilo 530 gram kokain ele geçirildi.

İkinci olayda ise Hollanda uyruklu yolcunun bagajlarında gerçekleştirilen aramada valizinin taban kısmında özel yapılmış gizli bölme tespit edildi. Bu bölmede, dışı karbon kağıdına sarılı 2 pakette toplam 2 kilo 760 gram kokain yakalandı.

İstanbul Havalimanı'ndaki iki operasyonda yakalanan toplam 13 kilo 290 gram kokaine el konuldu.

Olaylara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

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