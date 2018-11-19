İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

Tolga Özbek / İstanbul, 19 Kasım (DHA) - İstanbul Havalimanı'nı operasyonun başladığı 18 günde 19 bin 101 yolcu tarafından kullanıldı. 109'u iç hat, 55'i de dış hat seferden 'divert' yani başka havalimanına yönelme yapan veya pas geçen herhangi bir uçak olmadı.

Yeni havalimanında yolcu operasyonu 29 Ekim’deki açılışın hemen ardından 31 Ekim’de Türk Hava Yolları tarafından başlatıldı. İlk etapta THY beş uçuş noktası (Ankara, İzmir, Antalya ve dış hatlarda KKTC Ercan ve Azerbaycan Bakü) açtı.

21 bin 608 yolcu bilet aldı

Açılıştan, 17 Kasım tarihine kadar, İstanbul Havalimanı’nın paylaştığı bilgiye göre 21 bin 608 yolcu bilet satın aldı. Toplam yolcu sayısı ise 19 bin 101 oldu. Toplam 164 sefer gerçekleştirildi.

6 bin 13 dış hat yolcusu

Yolcu dağılımında ise dış hatlarda yeni havalimanını 6 bin 13 yolcu kullanırken, 27'si gidiş, 28'i geliş olmak üzere, toplam 55 uçak seferi yapıldı.

İç hatlarda ise 13 bin 88 yolcu terminali kullandı. 55'i gelen, 54'ü giden olmak üzere toplam 109 uçak seferi gerçekleştirildi.

Divert eden uçak yok

Tüm uçuş operasyonunda herhangi bir ‘divert’ yani İstanbul Havalimanı’na inemeyip başka havalimanına yönlendirilme veya pas geçme yaşanmadı.



