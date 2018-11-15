İSTANBUL (AA) - Vodafone, dünyanın en büyük havalimanı unvanını taşıyan İstanbul Havalimanı’nın sabit altyapısını sağlayacak operatör oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, dünyanın en büyük havalimanı unvanını taşıyan ve 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’nın sabit altyapısını sağlayacak operatör oldu.

Vodafone bu kapsamda, havalimanının dijital altyapısında halihazırda sunduğu çözümlere ek olarak, sabit altyapıda fiber, şebeke içi ses hizmetleri ve DDoS (Atak önleyici) olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayarak İstanbul Havalimanı’nın uçtan uca dijital iş ortağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın dijital çözüm ortağı olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Vodafone olarak sunduğumuz altyapı hizmetlerinin, Türkiye’nin vitrini İstanbul Havalimanı’na ek olarak, havalimanında faaliyet gösterecek yüzlerce firmayı ve nihayetinde ülkemizi dijitalleşme liginde üst sıralara taşıyacak önemli bir basamak niteliğinde olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.