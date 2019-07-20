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İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile sektör sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldi.

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile sektör sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldi.

Sektörün ihracat performanslarının değerlendirildiği toplantıda, gelecek döneme ilişkin beklentiler ve alım heyeti organizasyonu hakkında görüşüldü. Toplantıda konuşan bakan Pekcan, “Sektörün mevcut sıkıntılarını ve çözüm önerilerini ele aldık. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak sektörümüzün sorunları ve hedefleri hususunda gereken desteği vererek yeni çalışmalar ve görüşmeler gerçekleştireceğiz” dedi.

“2023 YILI HEDEFİMİZ İHRACATI 2 KATINA ÇIKARMAK”

Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmek ve katma değerli hale getirmek amacıyla İstanbul Hububat Birliği olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin ihracatı geçen seneye göre yüzde 7,7 artışla, 1.92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekor kıran ihracatımızı, daha katma değerli hale getirmek ve hedefimizi gerçekleştirmek amacıyla sektör sorunlarını ve eksiklikleri ele alarak çeşitli temaslarda bulunduk. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ı yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ederek, sektör sorunlarını dile getirdik” dedi.

ALIM HEYETLERİNDE ROTAMIZ LATİN AMERİKA

Toplantıda ele alınan bir diğer konu da alım heyeti organizasyonları oldu. Alım heyetlerine önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken ve değerlendirmede bulunan Ruhsar Pekcan, bu tür organizasyonların daha sık yapılması gerektiğini söyledi. Yıl boyunca çeşitli ülkelerden alım heyeti organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur verimli geçen toplantı sonrasında konuyla ilgili şunları söyledi:

“Latin Amerika kıtası taşıdığı potansiyelle üyelerimiz için güzel imkanlar sunan bir pazar. Son üç sene içerisinde rotamızı, bu pazara çevirdik. Üyelerimiz nitelikli iş anlaşmaları gerçekleştirerek, hem ülkemizi tanıtıyor hem de daha başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Ağustos ayı içerisinde de tıpkı Nisan ve Mayıs aylarında olduğu gibi, nitelikli bir grup alıcıyı ülkemize getireceğiz. Kolombiya, Şili, Paraguay ve Ekvator’dan gelecek olan firmaları, İstanbul’da üyelerimizle buluşturarak yine yüzlerce iş görüşmesine aracılık etmiş olacağız. Uzayıp giden süreçlerden ziyade nokta atışı hedeflerle dış ticaretimizi canlandırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.”

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

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