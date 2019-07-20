İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile sektör sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldi.

Sektörün ihracat performanslarının değerlendirildiği toplantıda, gelecek döneme ilişkin beklentiler ve alım heyeti organizasyonu hakkında görüşüldü. Toplantıda konuşan bakan Pekcan, “Sektörün mevcut sıkıntılarını ve çözüm önerilerini ele aldık. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak sektörümüzün sorunları ve hedefleri hususunda gereken desteği vererek yeni çalışmalar ve görüşmeler gerçekleştireceğiz” dedi.

“2023 YILI HEDEFİMİZ İHRACATI 2 KATINA ÇIKARMAK”

Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmek ve katma değerli hale getirmek amacıyla İstanbul Hububat Birliği olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin ihracatı geçen seneye göre yüzde 7,7 artışla, 1.92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekor kıran ihracatımızı, daha katma değerli hale getirmek ve hedefimizi gerçekleştirmek amacıyla sektör sorunlarını ve eksiklikleri ele alarak çeşitli temaslarda bulunduk. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ı yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ederek, sektör sorunlarını dile getirdik” dedi.