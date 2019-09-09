İstanbul ihracatçılarından ağustosta yüzde 6,5'lik ihracat artışı

İSTANBUL(AA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,5'lik artışla 533 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul ihracatçıları, yakaladığı ihracat artış ivmesini sürdürüyor.

İİB, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile ağustosta 533 milyon doların üzerinde ihracat yaparak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5'lik artış yakaladı. İİB, 2019'un 8 ayında ise ihracatında yüzde 3'lük artış sağlayarak 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İİB, ağustosta başta Norveç, Irak, ABD, Birleşik Krallık ve Almanya olmak üzere 180'e yakın ülkeye ihracat yaptı. İhracatta değer bazında Norveç'e feribot ve diğer gemi tipleri, Irak'a kümes hayvanları ve mobilya, ABD'ye şekerli mamuller, çikolata, kağıt ve karton ürünleri, Birleşik Krallık'a kağıt, karton ve şekerli mamuller, Almanya'ya ise fındık, mobilya ve kağıt-karton ön plana çıktı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, geçen ay 143 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artış sağladı.