İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

İstanbul, 2 Eylül (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ağustos ayında bir değişim göstermeyerek Temmuz ayındaki 49.6 puanda sabit kaldı.

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verileri, Türk imalat sektörünün üçüncü çeyrek ortalarında dengelenmeye doğru ilerlediğine işaret etti . Yeni siparişlerdeki yavaşlama yaklaşık son bir buçuk yılın en ılımlı düzeyinde ölçülürken istihdam hemen hemen yatay seyretti. Fiyatlar cephesinde, hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları Ağustos’ta önceki aya göre daha düşük oranda arttı.

Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50.0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.

Talebin güçlendiğine işaret eden anket verilerinin yansıması olarak yeni siparişlerdeki ivme kaybı son 17 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti. Bununla birlikte, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda devam eden zorlu piyasa koşulları, hem toplam yeni siparişlerde hem de yeni ihracat siparişlerinde ılımlı yavaşlamaya yol açtı. Benzer şekilde üretim de Ağustos ayında hız kaybetti.

Gelecek aylarda üretimin artma potansiyeline bağlı olarak bazı firmaların Ağustos ayında istihdamı artırdığı gözlendi. Genel olarak personel seviyesi, 12 aylık yavaşlamanın ardından yataya yakın bir seyir izledi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Yeni siparişlerde son bir buçuk yılı aşkın dönemde gözlenen en ılımlı yavaşlamanın gerçekleşmesi, Türk firmalarında büyümeye dönüşün yakın olduğu yönünde iyimserliği destekliyor. Bu iyimserliğin işe alım planlarını da etkilediği ve üretimin önümüzdeki aylarda artacağına yönelik beklentilerin yansıması olarak imalatçıların istihdam düzeyini koruduğu görülüyor. Öte yandan, imalat sektörünün küresel ölçekte yaşadığı sıkıntıların etkisiyle yeni sipariş almak konusunda zorlukların devam etmesi muhtemel.”

Ağustos ayında firmaların girdi maliyetleri enflasyonu belirgin bir düşüş gösterdi ve girdi maliyetlerindeki artış hızı Eylül 2016’dan beri en sınırlı düzeyde kaldı. Maliyet baskılarındaki azalış kimi örneklerde satış fiyatlarının da düşmesini sağladı. Genel olarak, nihai ürün fiyatları enflasyonu ılımlı düzeyde kaydedildi ve üst üste üçüncü ay yavaşladı.

Yeni siparişlerdeki eğilime paralel olarak, satın alma faaliyetlerinin yanı sıra girdi ve nihai ürün stokları da geriledi ancak stoklardaki düşüş Temmuz ayına göre daha ılımlı düzeyde kaldı. (Tablo)

