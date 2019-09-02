FİNANS

İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ağustos ayında bir değişim göstermeyerek Temmuz ayındaki 49.6 puanda sabit kaldı.

İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

İstanbul, 2 Eylül (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ağustos ayında bir değişim göstermeyerek Temmuz ayındaki 49.6 puanda sabit kaldı.
İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verileri, Türk imalat sektörünün üçüncü çeyrek ortalarında dengelenmeye doğru ilerlediğine işaret etti . Yeni siparişlerdeki yavaşlama yaklaşık son bir buçuk yılın en ılımlı düzeyinde ölçülürken istihdam hemen hemen yatay seyretti. Fiyatlar cephesinde, hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları Ağustos’ta önceki aya göre daha düşük oranda arttı.
Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50.0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.
Talebin güçlendiğine işaret eden anket verilerinin yansıması olarak yeni siparişlerdeki ivme kaybı son 17 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti. Bununla birlikte, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda devam eden zorlu piyasa koşulları, hem toplam yeni siparişlerde hem de yeni ihracat siparişlerinde ılımlı yavaşlamaya yol açtı. Benzer şekilde üretim de Ağustos ayında hız kaybetti.
Gelecek aylarda üretimin artma potansiyeline bağlı olarak bazı firmaların Ağustos ayında istihdamı artırdığı gözlendi. Genel olarak personel seviyesi, 12 aylık yavaşlamanın ardından yataya yakın bir seyir izledi.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Yeni siparişlerde son bir buçuk yılı aşkın dönemde gözlenen en ılımlı yavaşlamanın gerçekleşmesi, Türk firmalarında büyümeye dönüşün yakın olduğu yönünde iyimserliği destekliyor. Bu iyimserliğin işe alım planlarını da etkilediği ve üretimin önümüzdeki aylarda artacağına yönelik beklentilerin yansıması olarak imalatçıların istihdam düzeyini koruduğu görülüyor. Öte yandan, imalat sektörünün küresel ölçekte yaşadığı sıkıntıların etkisiyle yeni sipariş almak konusunda zorlukların devam etmesi muhtemel.”
Ağustos ayında firmaların girdi maliyetleri enflasyonu belirgin bir düşüş gösterdi ve girdi maliyetlerindeki artış hızı Eylül 2016’dan beri en sınırlı düzeyde kaldı. Maliyet baskılarındaki azalış kimi örneklerde satış fiyatlarının da düşmesini sağladı. Genel olarak, nihai ürün fiyatları enflasyonu ılımlı düzeyde kaydedildi ve üst üste üçüncü ay yavaşladı.
Yeni siparişlerdeki eğilime paralel olarak, satın alma faaliyetlerinin yanı sıra girdi ve nihai ürün stokları da geriledi ancak stoklardaki düşüş Temmuz ayına göre daha ılımlı düzeyde kaldı. (Tablo)

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesindeTürkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde
TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttıTÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.