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İstanbul İmalat PMI Haziran’da 46.5’e geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mayıs ayındaki 47.1’den, Haziran ayında 46.5’e geriledi.

İstanbul, 1 Temmuz (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mayıs ayındaki 47.1’den, Haziran ayında 46.5’e geriledi.
İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verilerine göre, toplam yeni siparişler Haziran’da yavaşladı ve anket katılımcıları piyasa koşullarının zorlu olduğunu ifade etti. Ancak son yeni aydır yavaşlama eğiliminde olan yeni ihracat siparişleri Haziran’da değişim göstermeyerek istikrarlı seyretti.
Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ediyor.
IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Haziran, İstanbul imalatçıları açısından zor bir ay olmakla birlikte enflasyonist baskıların azalması ve yeni ihracat siparişlerinin istikrar kazanması gibi pozitif gelişmeler dikkat çekti. İmalatçıların faaliyet koşullarının önümüzdeki aylarda normale dönmesi konusunda umutlu beklentilere sahip oldukları gözlendi.”
İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verilerine göre, İstanbul imalatçıları Haziran’da zorlu faaliyet koşulları ile karşı karşıya kalırken üretim ve yeni siparişlerde yavaşlama görüldü. Yeni ihracat siparişlerinin istikrarlı seyrine bağlı olarak dış talebe ilişkin bazı olumlu işaretler dikkat çekti. Bu arada hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu geriledi.

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