İstanbul İmalat PMI Mayıs’ta 47.1’e yükseldi

İstanbul, 3 Haziran (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Nisan'daki 46.8'den, Mayıs ayında 47.1’e yükseldi.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ediyor.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “İstanbul İmalat PMI verileri Mayıs ayında bir miktar iyimserliğe işaret etti. Bu iyimserlik, hem üretim hem de yeni siparişlerin son 10 aylık yavaşlama dönemindeki en ılımlı düşüşü kaydetmiş olmasından kaynaklandı. Bu nedenle, sektör bir süredir istikrar kazanmaya yakın bir tablo çiziyor ve yakın gelecekte büyüme patikasına geri dönüş mümkün gözüküyor.”

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verilerine göre, İstanbul imalat sektörünün istikrar kazanmaya daha da yaklaştığı Mayıs’ta, üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesine bağlı olarak faaliyet koşullarındaki ivme kaybı son 10 ayın en düşük hızında gerçekleşti. İmalatçıların kırılgan talep koşullarının devam ettiğini belirttiği mayıs ayında bazı iyileşme işaretleri gözlendi. Yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama hız kesti. Yeni siparişlerdeki olumlu eğilim üretim tarafına da yansıdı ve düşüş daha ılımlı oldu. Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları arttı. Satın alma faaliyetlerindeki yavaşlama, girdi stoklarının gerilemesine yol açtı. Bazı anket katılımcılarının yeni siparişleri karşılamak için mevcut stokları kullanmayı tercih etmesine bağlı olarak nihai ürün stokları da azaldı.

