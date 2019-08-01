İstanbul İmalat PMI Temmuz’da 49.6’ya yükseldi

İstanbul, 1 Ağustos (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Haziran ayındaki 46.5’ten, Temmuz ayında 49.6’ya yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verileri, Türk imalat sektöründeki faaliyet koşullarının Temmuz’da son 1 yıldır ilk defa yükseldiğine işaret etti. Yeni ihracat siparişleri yavaşlamaya devam ederken, üretimde görülen personel alımı son 16 ayın en yüksek düzeyinde oldu.

Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Üretim, yeni ihracat siparişleri ve istihdamın büyüme bölgesine geçmesi İstanbul imalat sektörünün mevcut gidişatı ile ilgili olumlu işaretler verdi. Şüphesiz koşullar hala zorlu olsa da sektör bu iyileşmeleri geliştirebilirse, 2019’un ikinci yarısında büyümenin güçlendiğini görebiliriz.”

