İstanbul, Instagram üstünden dünyaya tanıtılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul’u dünyada daha fazla görünür kılmak amacıyla düzenlenen #oneistanbul Instagram Yarışması'nın ödül töreni, 11 Nisan Perşembe günü Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşecek.

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İTO, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu iş birliğiyle tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle dünyanın göz bebeği olan İstanbul’u dünyada daha fazla görünür kılmak amacıyla 2015 yılında sosyal medyada başlatılan ve bu yıl Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde yürütülen Oneistanbul Instagram Yarışması’nın kazananları düzenlenecek törende açıklanacak.

Instagramda @oneistanbul hesabı aracılığıyla yürütülen kampanya ile İstanbul'un, sosyal medyada fotoğrafları en çok paylaşılan şehirler arasında üst sıralara çıkarılması hedefleniyor.

#oneistanbul ve #istanbul hashtag’leriyle bugüne kadar 608 binden fazla fotoğraf paylaşılırken, @oneistanbul hesabının takipçi sayısı ise 100 bine yaklaştı.