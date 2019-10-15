FİNANS

İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla yarın basın toplantısı yapacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla yarın İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, İTO, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) İstanbul İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İstanbul İl Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İstanbul 1. Bölge Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nın başkan ve temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla yarın saat 09.30'da İTO Merkez Bina'da basın toplantısı yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı

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