FİNANS

Istanbul Jewelry Show, 10-13 Ekim'de düzenlenecek

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan Türkiye mücevher sektörünün en önemli etkinliklerinden Istanbul Jewelry Show, 10-13 Ekim'de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 49. kez düzenlenecek - 800'ün üzerinde firma ve markanın 19 bin mücevher alıcısıyla buluşacağı etkinlikle, Türk mücevher sektörünün 6 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlaması hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan Türkiye mücevher sektörünün en önemli etkinliklerinden Istanbul Jewelry Show, 10-13 Ekim'de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 49. kez düzenlenecek.

Istanbul Jewelry Show'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 10-13 Ekim'de CNR Expo'da 800'ün üzerinde firma ve markayı, 19 bin mücevher alıcısıyla yeni iş birliği fırsatları ve bilgi paylaşımı için bir araya getirecek.

Türk mücevher sektörünün 6 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve ihracat hedeflerine sağladığı olumlu katkıyla ekonomiye ivme kazandıran etkinlik, 34 yıldır mart ve ekim aylarında düzenleniyor.

Fuarda; altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu 800'ün üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer alacak.

- Uluslararası alım heyetleri geliyor

Organizasyon şirketi Informa Markets tarafından organize edilen fuarın mart ayağında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 9 artış yaşanmış, etkinlik, 123 ülkeden 30 bin 741 sektör temsilcisini ağırlamıştı. Ekimde de katılımcı sayısında ciddi artış bekleniyor.

Istanbul Jewelry Show kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla "Uluslararası Alım Heyeti Programı" gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde Avrupa, Orta Doğu, ABD, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden 1000 alıcı fuar kapsamında ağırlanacak.

Fuarda her yıl organize edilen Designer Market, usta ve genç mücevher tasarımcılarını bir araya getirecek. Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Market'te tasarımcılar tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergileyecek.

Etkinliği sadece sektör profesyonelleri ziyaret edebilecek.

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”
ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldıASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Jewelry Show

En Çok Okunan Haberler

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Kilosu 10 TL'den 70 kuruşa düştü!

Kilosu 10 TL'den 70 kuruşa düştü!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı

ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı

Akbank/Binbaşgil: Geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz

Akbank/Binbaşgil: Geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz

İSO İstanbul PMI Eylül'de 51.9 düzeyine yükseldi

İSO İstanbul PMI Eylül'de 51.9 düzeyine yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 50'ye yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 50'ye yükseldi

Şeker pancarı üreticinin yüzünü güldürdü

Şeker pancarı üreticinin yüzünü güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.