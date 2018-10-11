Istanbul Jewelry Show kapılarını açtı

Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarını 800’ü aşkın firma ve marka, fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 16 bini aşan sektör profesyoneline sunuyor.

Mehter gösterisi ile başlayan fuar, 14 Ekim 2018 Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Istanbul Jewelry Show’da 23 ülkeden alım heyetleri sektörün son ürünlerini yerinde gözlemleme şansı buluyor.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış kurdelesi, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz ve UBM Turkey Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu ve diğer ilgililer tarafından kesildi.

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas fuarı Istanbul Jewelry Show – Ekim 2018, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Fuar kapsamında fiyatı 1,5 milyon lira olan 9 karatlık pırlanta yüzük ve çok sayıda ilgi çekici mücevher de sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Mart 2018 fuarında, 30 bin 42 sektör profesyoneli ile bin 250’den fazla firma ve markayı buluşturan Istanbul Jewelry Show’un, Ekim 2018 Fuarı’nda yeni rekorlara imza atması bekleniyor.

Fuar kapsamında gerçekleşecek iş görüşmeleri ve imzalanacak anlaşmalarla, Türkiye mücevher ihracatının yüzde 80’ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefleniyor.

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- “Fuarımız dünya gündeminde ilk sırada”

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, açılışa ilişkin değerlendirmesinde, “33 yıldır organize ettiğimiz Istanbul Jewelry Show’u, sektörden aldığımız güçle bugün 845’den fazla katılımcının yer aldığı, dünyanın sayılı fuarlarından biri haline getirdik. Fuarımız kapsamında yapılacak yeni anlaşmalar ile sektörümüzün gücünü bir kez daha artıracak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Her yıl fuar kapsamında Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte tarafından organize edilen Designer Market, bu yıl da usta ve genç mücevher tasarımcılarını aynı platformda bir araya getiriyor.

Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Market’te ülkemizin yıldız tasarımcıları, büyük ilgi çeken tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergileyecekler.

Fason üretim döngüsünden çıkarak özgün tasarım ürünleriyle tüm dünyada kendinden söz ettiren Türkiye Mücevher Sektörü, 2019 İlkbahar/Yaz mücevher modasına dair trend tasarım ve koleksiyonlarını mücevher alıcılarının beğenisine sunacak.

