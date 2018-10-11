FİNANS

Istanbul Jewelry Show kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas fuarı Istanbul Jewelry Show – Ekim 2018, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Mart 2018 fuarında, 30 bin 42 sektör profesyoneli ile bin 250’den fazla firma ve markayı buluşturan Istanbul Jewelry Show’un, Ekim 2018 Fuarı’nda yeni rekorlara imza atması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas fuarı Istanbul Jewelry Show – Ekim 2018, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış kurdelesi, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz ve UBM Turkey Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu ve diğer ilgililer tarafından kesildi.

Mehter gösterisi ile başlayan fuar, 14 Ekim 2018 Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Istanbul Jewelry Show’da 23 ülkeden alım heyetleri sektörün son ürünlerini yerinde gözlemleme şansı buluyor.

Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarını 800’ü aşkın firma ve marka, fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 16 bini aşan sektör profesyoneline sunuyor.

Fuar kapsamında fiyatı 1,5 milyon lira olan 9 karatlık pırlanta yüzük ve çok sayıda ilgi çekici mücevher de sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Mart 2018 fuarında, 30 bin 42 sektör profesyoneli ile bin 250’den fazla firma ve markayı buluşturan Istanbul Jewelry Show’un, Ekim 2018 Fuarı’nda yeni rekorlara imza atması bekleniyor.

Fuar kapsamında gerçekleşecek iş görüşmeleri ve imzalanacak anlaşmalarla, Türkiye mücevher ihracatının yüzde 80’ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefleniyor.

\

- “Fuarımız dünya gündeminde ilk sırada”

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, açılışa ilişkin değerlendirmesinde, “33 yıldır organize ettiğimiz Istanbul Jewelry Show’u, sektörden aldığımız güçle bugün 845’den fazla katılımcının yer aldığı, dünyanın sayılı fuarlarından biri haline getirdik. Fuarımız kapsamında yapılacak yeni anlaşmalar ile sektörümüzün gücünü bir kez daha artıracak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Her yıl fuar kapsamında Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte tarafından organize edilen Designer Market, bu yıl da usta ve genç mücevher tasarımcılarını aynı platformda bir araya getiriyor.

Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Market’te ülkemizin yıldız tasarımcıları, büyük ilgi çeken tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergileyecekler.

Fason üretim döngüsünden çıkarak özgün tasarım ürünleriyle tüm dünyada kendinden söz ettiren Türkiye Mücevher Sektörü, 2019 İlkbahar/Yaz mücevher modasına dair trend tasarım ve koleksiyonlarını mücevher alıcılarının beğenisine sunacak.

PARTNERUçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!Uçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!
VERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardıVERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardı
Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatıUçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Jewelry Show mücevher fuarı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardı

VERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardı

Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı

Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçuşları belli oldu (2)

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçuşları belli oldu (2)

KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.