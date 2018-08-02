FİNANS

İstanbul, Kayseri ve Kapadokya’dan turist ortaklığı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 11:18 | Son Güncelleme

TÜROB'un Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında, İstanbul’un yanı sıra Kayseri, Kapadokya ortak destinasyon çalışmalarının ilk adımları atılarak ilk hedef pazar olarak Ukrayna belirlendi - TÜROB Başkanı Timur Bayındır: - "Ülkemizin hedeflediği nitelikli turist sayısına ulaşması için yeni turizm ürünlerini geliştirmeli ve turizmin hizmetine sunmalıyız. Aynı günün sabahında Kapadokya’da balon turu, öğlen Kayseri’de kayak imkanı önemli bir deneyim sunacaktır. Bu çalışmanın bölgenin tanıtımı ile birlikte ülke turizmine kalıcı bir ürün sağlaması en büyük dileğimiz" - "Türkiye’de ağırlıklı olarak Ukraynalı turistler Antalya ve İstanbul destinasyonlarını tercih ediyor. İki ülke arasında vizelerin kaldırılması, pasaport yerine kimlik belgeleri ile seyahat olanağı ve havacılık alanında yürürlüğe konulan sözleşmeler turizm alanında önemli fırsatlar oluşturuyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında, İstanbul’un yanı sıra Kayseri, Kapadokya ortak destinasyon çalışmalarının ilk adımları atılarak ilk hedef pazar olarak Ukrayna belirlendi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, son 3 yıldır turizmde yaşanan sıkıntılı dönemde gelir düzeyi yüksek yabancı misafirlerini büyük ölçüde kaybeden üç destinasyon, ortak tanıtımla nitelikli turist grubunu yeniden kazanmak için harekete geçti.

TÜROB'un Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında, İstanbul’un yanı sıra Kayseri, Kapadokya ortak destinasyon çalışmalarının ilk adımları atıldı. Proje doğrultusunda ilk hedef pazar olarak da Ukrayna belirlendi.

Türkiye’ye yılda 1,5 milyon kişiyle en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna’nın önde gelen seyahat acenteleri ve tur operatörlerinden oluşan üst düzey bir heyet, TÜROB ile THY Kiev Müdürlüğü desteği ve Radisson Blu Hotel Kayseri ev sahipliğinde Kayseri’de ağırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, TÜROB olarak uzun süre üzerinde çalıştıkları bir projenin ilk aşamasını gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Ülkemizin hedeflediği nitelikli turist sayısına ulaşması için yeni turizm ürünlerini geliştirmeli ve turizmin hizmetine sunmalıyız. Aynı günün sabahında Kapadokya’da balon turu, öğlen Kayseri’de kayak imkanı önemli bir deneyim sunacaktır. Bu çalışmanın bölgenin tanıtımı ile birlikte ülke turizmine kalıcı bir ürün sağlaması en büyük dileğimiz.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’dan bu bölgeye uçak ve organizasyon olmadığı için gelen turist sayısının yetersiz olduğunu aktaran Bayındır, “Ancak ülkedeki kış sporlarına olan ilgi göz önüne alındığında bir potansiyel var. Ukrayna pazarındaki mevcut potansiyel de Bulgaristan, Romanya ve Slovenya gibi ülkelere gidiyor. Bu tür alternatif turizm paketleri ile gelen turistin harcama payını artırabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

\

- Ukraynalılar en fazla Antalya'yı tercih ediyor

Bayındır, Ukraynalı turistin yarıdan fazlasının Antalya’yı tercih ettiğine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

“2017 yılında Ukrayna’dan ülkemize gelen turist sayısı yüzde 23 artışla 1 milyon 284 bini geçti. Antalya’ya yüzde 24 artışla 713 bin ve İstanbul’a yüzde 5 artışla 305 bin turist geldi. Bu yıl ilk 5 ayda da yüzde 20 artışla 381 bin kişiye ulaştı. Ülkede en popüler yurt dışı destinasyonu Türkiye. Türkiye’de ağırlıklı olarak Ukraynalı turistler Antalya ve İstanbul destinasyonlarını tercih ediyor. İki ülke arasında vizelerin kaldırılması, pasaport yerine kimlik belgeleri ile seyahat olanağı ve havacılık alanında yürürlüğe konulan sözleşmeler turizm alanında önemli fırsatlar oluşturuyor. Türkiye’nin Ukrayna’da yaz turizmi dışında ürün çeşitliği sağlayamadığı, bu alanda pazarda önemli girişimleri olmadığı turizm profesyonelleri tarafından dile getiriliyor. Özellikle Kayseri/Erciyes, Kars/Sarıkamış ve Erzurum/Palandöken kayak tesisleri ile kış turizmi, sağlık turizmi ve kongre turizmi alanında ülkemizin avantajlarının pazarda etkin olarak tanıtılması zorunludur.”

\

- "Her türlü imkana sahibiz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik de “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kayseri, gerek Kapadokya ile olan yakınlığı gerekse İpek Yolu’nun önemli bir kavşak noktası konumu ile turizm için her türlü imkana sahip. Erciyes Dağı'nda yaptığımız yatırımlarla faaliyete geçirdiğimiz ülkemiz ve yakın coğrafyamızın en kapsamlı kış turizmi merkezi bu alanda çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. Kış sporlarının yanında tarihi ve doğal altyapısı ile misafirlerimizin beğenisinden eminiz.” değerlendirmesinde bulundu.

\

- Çok yakın iki destinasyon

Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Atakan Altuğ ise Kayseri ve Kapadokya’nın ortak paket ile uluslararası pazarlarda tanıtım ve pazarlanmasının önemine dikkati çekerek, “Kış ve kültür turizmi programlarını birlikte sunan Kayseri, Kapadokya paket tur çalışmalarının kısa süre içerisinde olumlu dönüşleri olacağını öngörüyoruz. Kayseri ile Kapadokya’nın coğrafi yakınlığı dikkate alındığında bir turizm ürünü olarak da birbirlerinin tamamlayıcısı olacağı görülecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERKimse inanmıyor ama o bir insan!Kimse inanmıyor ama o bir insan!
İzmir'de taksi ücretleri zamlandıİzmir'de taksi ücretleri zamlandı
Fed faiz kararını açıkladı!Fed faiz kararını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turizm TÜROB Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Emeklilikte bu tarihe dikkat!

Emeklilikte bu tarihe dikkat!

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.