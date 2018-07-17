"İstanbul Kids Fashion" başladı

İSTANBUL (AA) - UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, "Kayıtlarımıza bakıldığında bu sene özellikle Mısır, Cezayir, Rusya, Ukrayna'dan 'İstanbul Kids Fashion'a çok yoğun talep var. Özellikle son 2-3 senedir Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı ilgi baya azalmıştı ama ivme gittikçe artıyor. Bu sene tekrar eski günlerimize dönüyoruz, rakamlar onu söylüyor." dedi.

35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı bugün İstanbul'da kapılarını açtı. 20 Temmuz'a kadar açık kalacak fuara 4 kıta 80 ülkeden 5 bine yakın ulusal ve uluslararası ziyaretçi katılımı bekleniyor.

Fuar kapsamında 200 marka, bebek, çocuk, genç giyim ve abiye kıyafetler, ayakkabı, iç çamaşırı, çorap ve aksesuarlar ile bebek ve çocuk ev tekstili ve mobilya ürün gruplarını vitrine çıkarırken, özellikle Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Balkan ülkeleri ile çocuk abiye ürünlerinde Türk markalarının tasarımlarıyla beğeni topladığı Irak, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Fas gibi Orta Doğu ülkelerinden bebek ve çocuk modasına dair 2018 Yılı Sonbahar Kış koleksiyonları alıcılarla buluşacak.