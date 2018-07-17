FİNANS

"İstanbul Kids Fashion" başladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı bugün İstanbul'da kapılarını açtı - UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer: - "Kayıtlarımıza bakıldığında bu sene özellikle Mısır, Cezayir, Rusya, Ukrayna'dan 'İstanbul Kids Fashion'a çok yoğun talep var. Özellikle son 2-3 senedir Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı ilgi baya azalmıştı ama ivme gittikçe artıyor. Bu sene tekrar eski günlerimize dönüyoruz, rakamlar onu söylüyor"

İSTANBUL (AA) - UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, "Kayıtlarımıza bakıldığında bu sene özellikle Mısır, Cezayir, Rusya, Ukrayna'dan 'İstanbul Kids Fashion'a çok yoğun talep var. Özellikle son 2-3 senedir Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı ilgi baya azalmıştı ama ivme gittikçe artıyor. Bu sene tekrar eski günlerimize dönüyoruz, rakamlar onu söylüyor." dedi.

35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı bugün İstanbul'da kapılarını açtı. 20 Temmuz'a kadar açık kalacak fuara 4 kıta 80 ülkeden 5 bine yakın ulusal ve uluslararası ziyaretçi katılımı bekleniyor.

Fuar kapsamında 200 marka, bebek, çocuk, genç giyim ve abiye kıyafetler, ayakkabı, iç çamaşırı, çorap ve aksesuarlar ile bebek ve çocuk ev tekstili ve mobilya ürün gruplarını vitrine çıkarırken, özellikle Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Balkan ülkeleri ile çocuk abiye ürünlerinde Türk markalarının tasarımlarıyla beğeni topladığı Irak, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Fas gibi Orta Doğu ülkelerinden bebek ve çocuk modasına dair 2018 Yılı Sonbahar Kış koleksiyonları alıcılarla buluşacak.

Fuar kapsamında AA muhabirine bilgi veren UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, Türkiye'nin toplam hazır giyim ihracatı içinde bebek giyim ihracatının yüzde 1,6'lık bir paya sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yıl 1 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği Türkiye hem genç nüfusu hem de hazır giyim konusundaki kalite, hızlı teslimat ve uygun fiyat kabiliyeti ile cazibe merkezi bir ülke konumunda. Bu yıl 35'ncisini düzenlediğimiz İstanbul Kids Fashion Fuarı, sektörü uluslararası ve ulusal pazarlarla buluşturmaya uzun yıllardır başarıyla devam eden ortak bir buluşma platformu. Amacımız bu yıl da ekonomik büyüklüğü 600 milyon liraya ulaştığı tahmin edilen bebek çocuk sektörünün büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına hizmet etmek."

Bebek-çocuk üzerine kurulu fuarın özellikle ihracata yönelik olduğunun altını çizen Dinçer, yurt dışından çok sayıda ziyaretçi aldıklarını söyledi.

Hatice Dinçer, özellikle soğuk ülkelerden bu sene ağırlık beklediklerinin altını çizerek, yurt dışından bu yıl gelen talep ve ilgiye yönelik şunları kaydetti:

"Kayıtlarımıza bakıldığında bu sene özellikle Mısır, Cezayir, Rusya, Ukrayna'dan çok yoğun talep var. Özellikle son 2-3 senedir Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı ilgi baya azalmıştı ama ivme gittikçe artıyor. Rusya ile ilişkilerimiz bu fuarı oldukça etkilemişti ama son bir kaç yıldır baya yukarı yönlü ivmelenme var. Bu sene tekrar eski günlerimize dönüyoruz, rakamlar onu söylüyor."

Verilen bilgiye göre, fuar kapsamında düzenlenen "Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi", İstanbul Fuar Merkezi Salon 9, B-130 numaralı alanda fuar boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Fuarda ayrıca 19 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da İstanbul Kids Fashion Seminer Alanı'nda "Türkiye'de Kadın Girişimciler Zirvesi" de düzenlenecek.

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İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fu UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer

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