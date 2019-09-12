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İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

Tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasiteli olacak İstanbul Havalimanı, doğu ile batı arasında kısa sürede hava köprüsü kurdu.

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasiteli olacak İstanbul Havalimanı, doğu ile batı arasında kısa sürede hava köprüsü kurdu. İstanbul Havalimanı’nın da etkisiyle Türk Hava Yolları’nın 8 ayda transit yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3.5 artışla 16 milyona yükseldi.

Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonun üzerinden 5 ay geçti. İstanbul Havalimanı’nın tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte kapasite sorununun bitmesi, Türk şirketlerinin yeni noktalara uçmalarının önünü açmasının yanı sıra, birbiri ardına yeni yabancı havayolu şirketleri de İstanbul’a uçmaya başladı. İstanbul’a uçan yabancı havayolu şirketleri de mevcut uçuş destinasyonları hariç başka noktalardan da sefer yapmak için girişimlere başladı. İstanbul Havalimanı’nda şu anda toplam 70 havayolu şirketi tarifeli uçuş düzenliyor. Tüm fazlar tamamlandığında 100’ün üzerinde havayolu şirketine hizmet verilmesi hedefleniyor. İstanbul Havalimanı tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığı günden bu yana, 7 milyon 585 bini iç hat, 23 milyon 710 bini de dış hat olmak üzere, toplam 31 milyon 295 bin 720 yolcu ağırladı.Bu dönemde toplam 192 bin 580 adet uçuş gerçekleştirdi.

THY’nin transit yolcu sayısı 8 ayda 16 milyona yükseldi

“Dünyanın yeni havacılık merkezi” olma iddiasıyla yola çıkan İstanbul Havalimanı, özellikle hub(bağlantı merkezi) olarak yolcu sayısı da hızla artıyor. İstanbul aktarmalı uçan yolcu sayısındaki artış 265’i uluslararası olmak üzere dünyanın 126 ülkesindeki 315 noktaya uçan Türk Hava Yolları’nın yolcu trafiğine de yansıdı. Her saatte bağlantılı uçuşlara imkan tanıyan THY’nin, 8 ayda transit yolcu sayısı yüzde 8,5 artarak 16 milyona yükseldi. Geçtiğimiz ay da THY’nin dıştan dışa uçan yolcu sayısı 2018 ağustos dönemine göre yüzde 9,4 artarak 2 milyon 456 bine çıktı.Tam kapasiteye geçilen günden bu yana 8 tane yabancı havayolu şirketi ilk defa İstanbul Havalimanı’ndan uçmaya başladı. Bunlar Ethiopian Airlines, Nouvelair, Indigo, Air Albania, Sichuan Airlines, China Southern, Tassili Airlines ve UR Airlines’tır.İki havayolu şirketi daha uççuş düzenleyecek. Transavia.com France, Ekim ayında Nordwind Airlines ise uçuşlarına Kasım ayında başlayacak. Bu arada İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite hizmete geçmesi ile birlikte Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu olmak üzere çok farklı kıtalardan havayolu şirketleri, mevcut frekans sayısını 2 kat arttırdı. 76,5 milyon metrekarelik alana sahip İstanbul Havalimanı’ndan şuan toplam 309 destinasyona uçuş gerçekleşmektedir.

THY’den transit yolcu sayısının artması için ücretsiz konaklama hizmeti

Türk Hava Yolları, İstanbul'da 20 saati aşan bağlantılı uçuşu olan transit yolcuları için ücretsiz konaklama hizmeti 'stopover'(duraklama) de veriyor. THY, transit yolcu pazarından daha fazla yolcu çekmek ve İstanbul turizmine destek olmak adına ilk olarak Pakistan çıkışlı yolcuları için 2017 Mart ayında başlattığı İstanbul'da ücretsiz konaklama hizmeti ile de birçok transit yolcuyu İstanbul’a çekti .THY uygulama ile 2 yılda 28 ülkeden 28 bin yolcuyu İstanbul'un güzellikleri ile buluşturdu. Uygulamada İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan THY'nin İstanbul aktarmalı transit yolcuları bilet alımlarında düzenlenen otel çeki ile İstanbul Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayabiliyor.(Fotoğraflı)

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

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