İstanbul Kültür Üniversitesi, 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde

İSTANBUL(AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 22 Eylül- 4 Kasım'da gerçekleşecek 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin bu yılki tasarım sponsoru oldu.

İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül- 4 Kasım'da gerçekleşecek 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin bu yılki tasarım sponsoru İKÜ oldu.

Altı hafta boyunca, Beyoğlu’ndaki altı mekana yayılarak birçok projeye ve etkinliğe ev sahipliği yapacak Bineal’in bu yılki teması da "Okullar Okulu" olarak belirlendi.

Bienal odağında sekiz temadan biri olan "Akdeniz ve Göç" konusunu mercek altına alan İKÜ, ilgili temayı iki farklı başlıkta işleyecek. İki başlıktan biri olan "Dünya Okulu"nu Beyoğlu’nda bulunan Arter’de, bir diğeri olan "Uydu ve Mekan"ı da İKÜ’de gerçekleştireceği atölyelerde işleyecek.

İKÜ 2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali Etkinlikleri, 24 Eylül’de saat 15.00'te Göçün Kültürü/Kültürün Göçü temasıyla alanında önemli isimlerin de katılımıyla düzenlenecek bir panelle açılacak.

Panel programında İGAM İltica ve Göç Çalışmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. İpek Akpınar da hazır bulunacak. Panelin ardından İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi (STF) ile Mimarlık Fakültesi’nin sergileri ziyarete açılacak.