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İstanbul, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 6 sıra yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce, Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde (GFCI) İstanbul'un pozisyonunun Eylül 2019'da 6 sıra birden yükselerek 53'üncü sıraya çıktığı bildirildi - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: - "Finans Ofisi’nin kurulmasından bu yana yaptığımız çalışmalar ile küresel finans merkezleri arasında 15 sıra birden yükseldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile çalışmalarımız devam ediyor. Geniş kapsamlı çalıştay ve toplantılarımız sonrasında, hazırlık çalışmaları devam eden ‘İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı’mızın uygulamaya geçmesiyle bu sıralamada İstanbul hak ettiği yere ulaşacaktır"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce, Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde (GFCI) İstanbul'un pozisyonunun Eylül 2019'da 6 sıra birden yükselerek 53'üncü sıraya çıktığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamada, Londra merkezli Z/Yen Şirketler Grubu tarafından yılda 2 kez yayınlanan ve küresel finans merkezleri sıralamasında temel olarak kabul edilen Küresel Finans Merkezleri Endeksi (GFCI) Eylül 2019 sıralamasında İstanbul'un 6 sıra birden yükselerek 53’üncü sıraya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, dünya genelinde dikkate alınan endekse göre İstanbul'un, Mart 2019'da 59'uncu, Eylül 2018’de ise 68'inci sırada olduğu anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonu ile yürütülen çalışmalar neticesinde, 2019 yılı içerisinde İstanbul, finans merkezleri arasında 15 basamak yukarıya taşınmış oldu. İstanbul Finans Merkezi’nin puanı Mart 2019 dönemine göre 21 puan artarak 641 puana yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, diğer uluslararası finans merkezleriyle yaptığı görüşmeleri, yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmaları ve 11-12 Haziran 2019 tarihinde geniş bir katılımla düzenlenen İFM Çalıştayı ile birlikte ‘İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı’nı oluşturmaktadır. Aynı zamanda Ümraniye’de devam eden inşaat süreci ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu ile birlikte çalışmaktadır. Bu çalışmaların tamamlanması akabinde 2022 yılı başında açılacak İFM bölgesi ile İstanbul’un bu endekste daha yukarı seviyelerde yer alacağı öngörülmektedir."

- "Asya ülkeleri yükselişte"

Açıklamada, Nanjing ve Hangzhou’nun da eklenmesiyle 104 finans merkezinin sıralandığı bu endekste ilk 5 sıranın değişmediği fakat bu sıralarda yer alan finans merkezleri puanlarının düştüğüne işaret edilerek, "Asya ülkelerinde bulunan finans merkezlerinin yükselişte olduğu görülen endekste, Dubai 4 basamak atlayarak ilk 10’a girmiştir. Bir önceki endekste 'Brexit süreciyle ilgili olarak da Paris, Lüksemburg, Frankfurt, Zürih ve Dublin’in süreçten olumlu yönde etkilenebileceği' bilgisi geçerken en son yayınlanan endekste Paris dışında Avrupa ülkelerinin düşüşte olduğu görülmektedir. Yine önceki endekste ilk 10’da yer alan Zürih ve Frankfurt ise bu endekste 14. ve 15. sıraya gerilemiştir." denildi.

Raporda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nde bulunan 14 finans merkezinin 12’sinin puanlarında artış olduğu, Nur Sultan’ın (eski adıyla Astana) bölgede birinci, devamında ise İstanbul’un ikinci sıraya yerleştiği ifadelerine yer verildiği belirtilen açıklamada, ayrıca bir önceki endekse göre, endeks genelinde yüzde 2,5’lik bir puan azalmasının görüldüğü bildirildi.

- "Finans Ofisi’nin kurulmasından bu yana 15 sıra yükseldik"

Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, şunları kaydetti:

"Finans Ofisi’nin kurulmasından bu yana yaptığımız çalışmalar ile küresel finans merkezleri arasında 15 sıra birden yükseldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile çalışmalarımız devam ediyor. Geniş kapsamlı çalıştay ve toplantılarımız sonrasında, hazırlık çalışmaları devam eden ‘İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı’mızın uygulamaya geçmesiyle bu sıralamada İstanbul hak ettiği yere ulaşacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
istanbul “Küresel Finans Merkezleri Endeksi”

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