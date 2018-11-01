FİNANS

İstanbul Maratonu "Vodafone Yanımda" ile takip edilebilecek

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: - "Müşterilerimiz, 'Vodafone 40. İstanbul Maratonu' sekmesini kullanarak maraton ile ilgili bilgilere kolayca erişme imkanı bulacak"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, maratonseverlere yönelik dijital yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. "Vodafone Yanımda" kullanıcıları, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu ile ilgili bilgilere yeni canlıya alınan "Vodafone 40. İstanbul Maratonu" sekmesinden tek tıkla ulaşabilecek.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl 7. kez ismini vereceği İstanbul Maratonu'na sayılı günler kala "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması üzerinden Vodafone 40. İstanbul Maratonu ile ilgili bilgilere ulaşma imkanı veren yeni bir sekmeyi canlıya aldı.

"Vodafone Yanımda" kullanıcıları, yeni geliştirilen "Vodafone 40. İstanbul Maratonu" sekmesini kullanarak maratona kaç gün kaldığını öğrenebildikleri gibi, koşu kategorileri, ödüller, kazananlar, tarihçe, sponsorlar ve sonuçlar hakkında da kapsamlı bilgi alabilecek. Ayrıca, "Vodafone Yanımda"nın içindeki "Avantaj Cepte" sekmesi üzerinden Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na özel marka indirimlerinden de faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şirket olarak, maratonun 40 yıllık tarihinde rol oynamaktan ve markanın maraton ile özdeşleşmiş olmasından gurur duyduklarını bildirdi.

Türkiye'nin en geniş katılımlı etkinliğini 7 yıldır büyük bir heyecanla desteklediklerini belirten Süel, her yıl olduğu gibi bu yıl da maratonda Vodafone teknolojileriyle katılımcılara çeşitli dijital deneyimler yaşatacaklarını kaydetti.

Süel, "Vodafone Yanımda uygulaması içinde canlıya aldığımız yeni sekme de bu deneyimlerden biri olacak. Müşterilerimiz 'Vodafone 40. İstanbul Maratonu' sekmesini kullanarak maraton ile ilgili bilgilere kolayca erişme imkanı bulacak. Vodafone olarak, teknolojinin gücünü kullanarak maratonseverlerin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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- Tek uygulamada tüm işlemleri yapma kolaylığı

"Vodafone Yanımda" uygulaması, zengin işlev menüsüyle Vodafone kullanıcılarının hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Vodafone'lular, bu uygulama sayesinde hatlarıyla ilgili tüm işlemleri tek tıkla dijital bir şekilde yapabiliyor.

Kullanımlarını görüntüleme, fatura ödeme, tarife değiştirme, ek paket alma, içerik servislerine üye olma gibi işlemleri tek tıkla yapabildikleri gibi, her hafta "Bana Ne Var" bölümündeki çarkı çevirerek sürpriz hediyeler de kazanabiliyor.

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