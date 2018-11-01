İSTANBUL (AA) - Vodafone, maratonseverlere yönelik dijital yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. "Vodafone Yanımda" kullanıcıları, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu ile ilgili bilgilere yeni canlıya alınan "Vodafone 40. İstanbul Maratonu" sekmesinden tek tıkla ulaşabilecek.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl 7. kez ismini vereceği İstanbul Maratonu'na sayılı günler kala "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması üzerinden Vodafone 40. İstanbul Maratonu ile ilgili bilgilere ulaşma imkanı veren yeni bir sekmeyi canlıya aldı.

"Vodafone Yanımda" kullanıcıları, yeni geliştirilen "Vodafone 40. İstanbul Maratonu" sekmesini kullanarak maratona kaç gün kaldığını öğrenebildikleri gibi, koşu kategorileri, ödüller, kazananlar, tarihçe, sponsorlar ve sonuçlar hakkında da kapsamlı bilgi alabilecek. Ayrıca, "Vodafone Yanımda"nın içindeki "Avantaj Cepte" sekmesi üzerinden Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na özel marka indirimlerinden de faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şirket olarak, maratonun 40 yıllık tarihinde rol oynamaktan ve markanın maraton ile özdeşleşmiş olmasından gurur duyduklarını bildirdi.